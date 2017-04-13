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Министерство образования и науки принимает решения о реформах, основываясь на недостоверных данных. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала директор Рижской основной школы "Пардаугава" Ирена Шинкарева. Она подчеркнула, что не поддерживает запланированные министерством реформы.

"Индекс качества будет высчитываться из числа тех детей, которые пришли в 10 класс и которые закончили 10 класс, учитывая освобожденных. А экзамены потом будет сдавать только группа школьников, чьи результаты потом поделят на всех. И он далек от правдивой картины", - сообщает Шинкарева.

Как сообщает Latvijas Avīze уже введен специальный термин «индекс обязательных экзаменов», который формируется из числа учеников и их показателей на экзаменах по математике, латышскому языку и иностранным языкам.

На сегодняшний день результаты неутешительные: в среднем 46 школьников сдают менее 30% экзаменов. Это 23% от общего числа выпускников в Латвии. Кроме того, все упомянутые учащийся выпускники русских школ подчеркивает газета.

Шинкарева не согласна с тем, что русские школы показывают самые низкие результаты по успеваемости.

"Русская Рижская основная школа "Пардаугава" по международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA, занимает 59 место, в то время как латышские средние школы расположились на 108 и 114 местах",- продолжила директор.

Напомним, что министр образования и науки Карлис Шадурскис высказал мнение о том, что в Латвии есть ряд школ, где качество образования оставляет желать лучшего.

На данный момент для школ разрабатывается специальная программа, основанная на новом подходе компетенций, поэтому необходимо не только повысить квалификацию педагогов, но и создать отвечающую современным требованиям сеть школ.