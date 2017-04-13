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Венера по массе и составу похожа на Землю, но ее температура достигает 470 градусов по Цельсию, что делает условия для жизни на ней крайне сложными, тем не менее, они ее не исключают, рассказала в эфире латвийской радиостанции Baltkom ведущий научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Тамара Бреус.

«За все время на Венеру летало 33 исследовательских аппарата. Было обнаружено, что в отражение от облаков, застилающих Венеру, видны пятна – это, возможно, свидетельствует о живущих кремнеорганических микроорганизмах на планете, которые гипотетически могут выжить в этом аду. Так что, возможно, примитивная жизнь на Венере есть», - сказала Бреус.

При этом по ее словам, условия на Венеры очень экстремальные.

«Венера по массе и составу похожа на Землю, но ее температура достигает 470 градусов по Цельсию, что делает условия для жизни на ней крайне сложными. Это температура плавления свинца. Все поверхностные области на планете раскалены, везде стекает лава. И все это под слоем облаков из серной кислоты, над которыми жарит солнце. Все этот создает парниковый эффект. Ветра текут в облаках гораздо быстрее, чем вращается планета - это создает вихри. Но на самой планете, под плотным слоем облаков, ветра не бывает. Давление на Венере равносильно давлению воды в океане глубиной 1000 метров - это 100 атмосфер», - сказала Бреус.