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Согласно последним данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина была признана одной из самых опасных стран мира. Однако, бывший главный редактор и генеральный директор телеканала НТВ Евгениий Киселев не разделяет подобных выводов. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom, добавив, что Рига является куда более опасным и неспокойным городом, нежели, например, Киев.

"Не в обиду никому будет сказано, но я тут давеча по Риге гулял, шел из ресторана в гостиницу. По дороге мне встречались такие достаточно шумные, подвыпившие, немного агрессивные компании, я даже через улицу переходил. А вот, когда я, при такой же ситуации, гуляю по Киеву, то там – тишь, гладь и Божья благодать. Поверьте мне! В Киеве нет ощущения, что тебе что-то угрожает. То, что рассказывают про жизнь в столице Украины российские телеканалы и российские прокремлевские сайты настолько далеко от действительности", - заверил Киселев.

Стоит отметить, что Евгений Киселев много лет жил и работал в России, однако в 2008 году он переехал на постоянное место жительства в Киев.

Напомним, Украина заняла десятое место в списке самых опасных стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ). Первая позиция в рейтинге досталась Колумбии. Такая информация содержится в докладе, опубликованном на сайте организации. Второе место занял Йемен, замыкает тройку Сальвадор в Центральной Америке.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как ситуация с преступностью и терроризмом в государстве, военные конфликты, способность правоохранительных органов защитить граждан и другие параметры.