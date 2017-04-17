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Отрасль здравоохранения может получать достаточное финансирование, но при соблюдении определенных условий. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель парламентской подкомиссии по общественному здоровью, депутат Ромуальд Ражукс.

"Достаточное финансирование здравоохранения возможно в нынешнем мире только тогда, когда оно стоит на трех китах. А именно - это бюджет, из которого уже идет на неотложную скорую помощь, на больных ВИЧ, СПИД и туберкулезом, а также беременность. Далее следует плановая помощь – обязательное государственное страхование, проценты от бруто-зарплаты на здравоохранение. И третий "кит" – это добровольное частное страхование. Практика уже показала, что каждая эта сфера в отдельности существовать и обеспечивать себя не может", - отметил депутат.

Напомним, Минздрав предложил план реформ, которые предусматривают изменения для улучшения доступности медицинского обслуживания для жителей, показателей состояния здоровья населения и решения проблемы человеческих ресурсов в медицине.