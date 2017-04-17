Депутат рассказал, на каких трех китах держится здравоохранение (3)

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Эксклюзив | 17 апреля 2017 года, 11:20

Отрасль здравоохранения может получать достаточное финансирование, но при соблюдении определенных условий. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель парламентской подкомиссии по общественному здоровью, депутат Ромуальд Ражукс.

"Достаточное финансирование здравоохранения возможно в нынешнем мире только тогда, когда оно стоит на трех китах. А именно - это бюджет, из которого уже идет на неотложную скорую помощь, на больных ВИЧ, СПИД и туберкулезом, а также беременность. Далее следует плановая помощь – обязательное государственное страхование, проценты от бруто-зарплаты на здравоохранение. И третий "кит" – это добровольное частное страхование. Практика уже показала, что каждая эта сфера в отдельности существовать и обеспечивать себя не может", - отметил депутат.

Напомним, Минздрав предложил план реформ, которые предусматривают изменения для улучшения доступности медицинского обслуживания для жителей, показателей состояния здоровья населения и решения проблемы человеческих ресурсов в медицине.

Комментарии 3
Gustaf57 минут назад
Да вся эта ваша медицина держится на "добровольных пожертвованиях" больных людей, у которых выбора нет
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шустрый1 час назад
Если посчитать сколько таких паразитов,как этот депутат кормится с медицины,и хорошо кормятся,тогда становится понятным,почему медицине денег не хватает.
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Наполеон из 6-й палаты.10 минут назад
"Депутат рассказал, на каких трех китах держится здравоохранение"
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Ни на кахих китах наша медецина не держится. Она (медецина) барахтается в глубоком омуте, пытаясь не захлебнуться, а к её ногам привязаны три огромных камня. И называются эти мегалиты: Взяточничество, Бюрократизм и Безнаказанность.
А депутат гонит пургу и вешает народу на уши лапшу.
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