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В честь 100-летнего юбилея Латвийского государства, 18 мая стартует проект "Обеги Латвию", в рамках которого все желающие приглашаются на 18-дневный забег вокруг страны. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал создатель проекта, бегун и архитектор Динс Вецанс.

Цель проекта – мотивировать латвийцев стремиться к своим целям, а также сломать стереотипы о невозможности их достижения.

Маршрут забега проходит через 43 края Латвии. Люди могут подать заявку на участие в проекте заранее, связавшись с нами на нашей странице в социальной сети Facebook, или же присоединиться уже в процессе. В каждом из мест, где планируется остановка, будут установлены пункты контроля, где любой желающий сможет присоединиться к марафону.

Организаторы обещают, что приложат максимальные усилия, чтобы сделать забег интересным. У участников будет возможность побывать в самых дальних точках Латвии, увидеть самый высокий маяк, рыбацкие поселки и различные необычные объекты как, например, сказочные тропы Мазсалацы, Большую Чертову пещеру в Сигулде, а также множество других интересных объектов.

Как в интервью радио Baltkom отметил организатор проекта Динс Вецанс, 100-летия Латвийского государства – отличный повод для того, чтобы бросить обществу новый вызов и показать, что не нужно бояться стремиться к большим целям.

"Поскольку в следующем году отмечается 100-летие латвийского государства, я подумал: почему бы, в честь данного события не бросить новый вызов? В рамках данного проекта я хочу показать, что не нужно бояться стремиться к большим достижениям и что все стереотипы о том, что чего-то невозможно достичь, можно сломать. Сейчас проект находится на завершающей стадии разработки, мы создаем карты для путешествия. В течение 18 дней, каждый день я планирую пробегать по 100 километров. В любой момент можно будет на специальной карте в интернете увидеть, где я нахожусь и присоединиться ко мне. Данное мероприятие – это подарок Латвии на ее 100-летие, поэтому и была выбрана 100-километровая дистанция, которую я планирую преодолеть за 18 дней, поскольку в 1918 году было создано наше государство", - сказал Вецанс.

По его мнению, латвийцы - спортивный народ, поскольку в каждом крае постоянно организуются различные марафоны и спортивные соревнования.

"Латвийцы - спортивный народ. Это подтверждается всеми марафонами, соревнованиями, которые проводятся в каждом крае. Я приглашаю всех побегать и доказать самим себе, что мы можем многое и даже больше", - говорит Вецанс.

Каждый желающий может подключиться к марафону на любом этапе:

1 день (18 мая) - Рига-Салацгрива

2 день (19 мая) - Салацгрива-Мазсалаца

3 день (20 мая) - Мазсалаца-Валка

4 день (21 мая) - Валка-Яунлайцена

5 день (22 мая) - Яунлайцена-Вилака

6 день (23 мая) - Виляка-Карсава

7 день (24 мая) - Карсава-Шкяуне

8 день (25 мая) - Шкяуне-Краслава

9 день (26 мая) - Краслава-Еглайне

10 день (27 мая) - Еглайне-Нерета

11 день (28 мая) - Нерета-Бауска

12 день (29 мая) - Бауска-Аугсткалне

13 день (30 мая) - Аугсткалне-Езере

14 день (31 мая) - Езере-Руцава

15 день (1 июня) - Руцава-Павилоста

16 день (2 июня) - Павилоста-Микельторнис

17 день (3 июня) - Микельторнис - Мерсаргс

18 день (4 июня) Мерсаргс - Рига

Более подробную информацию можно найти на странице проекта "Обеги Латвию" в социальной сети Facebook.

Добавим, ранее спортсмен Динс Вецанс за 28 дней пробежал 28 марафонов, преодолевая 42,2 километров каждый день и теперь решил за 18 дней обежать Латвию. Он приглашает других жителей присоединиться к нему и выбрать любую, удобную для себя - 500 м, 5 км, 50 км и т.д.