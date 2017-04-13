Латвийцев приглашают обежать вокруг страны за 18 дней (+ОПРОС) (12)
В честь 100-летнего юбилея Латвийского государства, 18 мая стартует проект "Обеги Латвию", в рамках которого все желающие приглашаются на 18-дневный забег вокруг страны. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал создатель проекта, бегун и архитектор Динс Вецанс.
Цель проекта – мотивировать латвийцев стремиться к своим целям, а также сломать стереотипы о невозможности их достижения.
Маршрут забега проходит через 43 края Латвии. Люди могут подать заявку на участие в проекте заранее, связавшись с нами на нашей странице в социальной сети Facebook, или же присоединиться уже в процессе. В каждом из мест, где планируется остановка, будут установлены пункты контроля, где любой желающий сможет присоединиться к марафону.
Организаторы обещают, что приложат максимальные усилия, чтобы сделать забег интересным. У участников будет возможность побывать в самых дальних точках Латвии, увидеть самый высокий маяк, рыбацкие поселки и различные необычные объекты как, например, сказочные тропы Мазсалацы, Большую Чертову пещеру в Сигулде, а также множество других интересных объектов.
Как в интервью радио Baltkom отметил организатор проекта Динс Вецанс, 100-летия Латвийского государства – отличный повод для того, чтобы бросить обществу новый вызов и показать, что не нужно бояться стремиться к большим целям.
"Поскольку в следующем году отмечается 100-летие латвийского государства, я подумал: почему бы, в честь данного события не бросить новый вызов? В рамках данного проекта я хочу показать, что не нужно бояться стремиться к большим достижениям и что все стереотипы о том, что чего-то невозможно достичь, можно сломать. Сейчас проект находится на завершающей стадии разработки, мы создаем карты для путешествия. В течение 18 дней, каждый день я планирую пробегать по 100 километров. В любой момент можно будет на специальной карте в интернете увидеть, где я нахожусь и присоединиться ко мне. Данное мероприятие – это подарок Латвии на ее 100-летие, поэтому и была выбрана 100-километровая дистанция, которую я планирую преодолеть за 18 дней, поскольку в 1918 году было создано наше государство", - сказал Вецанс.
По его мнению, латвийцы - спортивный народ, поскольку в каждом крае постоянно организуются различные марафоны и спортивные соревнования.
"Латвийцы - спортивный народ. Это подтверждается всеми марафонами, соревнованиями, которые проводятся в каждом крае. Я приглашаю всех побегать и доказать самим себе, что мы можем многое и даже больше", - говорит Вецанс.
Каждый желающий может подключиться к марафону на любом этапе:
- 1 день (18 мая) - Рига-Салацгрива
- 2 день (19 мая) - Салацгрива-Мазсалаца
- 3 день (20 мая) - Мазсалаца-Валка
- 4 день (21 мая) - Валка-Яунлайцена
- 5 день (22 мая) - Яунлайцена-Вилака
- 6 день (23 мая) - Виляка-Карсава
- 7 день (24 мая) - Карсава-Шкяуне
- 8 день (25 мая) - Шкяуне-Краслава
- 9 день (26 мая) - Краслава-Еглайне
- 10 день (27 мая) - Еглайне-Нерета
- 11 день (28 мая) - Нерета-Бауска
- 12 день (29 мая) - Бауска-Аугсткалне
- 13 день (30 мая) - Аугсткалне-Езере
- 14 день (31 мая) - Езере-Руцава
- 15 день (1 июня) - Руцава-Павилоста
- 16 день (2 июня) - Павилоста-Микельторнис
- 17 день (3 июня) - Микельторнис - Мерсаргс
- 18 день (4 июня) Мерсаргс - Рига
Более подробную информацию можно найти на странице проекта "Обеги Латвию" в социальной сети Facebook.
Добавим, ранее спортсмен Динс Вецанс за 28 дней пробежал 28 марафонов, преодолевая 42,2 километров каждый день и теперь решил за 18 дней обежать Латвию. Он приглашает других жителей присоединиться к нему и выбрать любую, удобную для себя - 500 м, 5 км, 50 км и т.д.
Вот только ху..реновому танцору знаете, что мешает? Правильно - незнание латыССкого!