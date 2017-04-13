В начале мая у латвийцев будет 5 выходных (1)
Эксклюзив | 13 апреля 2017 года, 20:39
Согласно решению Кабинета министров о переносе праздничных дат, 5 мая становится официальным выходным днем. Таким образом, на первую майскую неделю выпадает пять выходных.
"Для того, чтобы латвийцы имели возможность отдохнуть четыре дня подряд - с четверга по воскресенье, мы сделали пятницу (5 мая) выходным", - сообщил радио Baltkom представитель Министерства благосостояния Эгилс Зариньш.
В министерстве уточнили, что пятничный рабочий день (5 мая) переносится на субботу (13 мая).
1 мая - День созыва Конституционного собрания Латвии
4 мая - День провозглашения Декларации независимости Латвии
Люблю грозу в начале мая, пять выходных мне только не хватало!
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