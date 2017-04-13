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Согласно решению Кабинета министров о переносе праздничных дат, 5 мая становится официальным выходным днем. Таким образом, на первую майскую неделю выпадает пять выходных.

"Для того, чтобы латвийцы имели возможность отдохнуть четыре дня подряд - с четверга по воскресенье, мы сделали пятницу (5 мая) выходным", - сообщил радио Baltkom представитель Министерства благосостояния Эгилс Зариньш.

В министерстве уточнили, что пятничный рабочий день (5 мая) переносится на субботу (13 мая).

1 мая - День созыва Конституционного собрания Латвии

4 мая - День провозглашения Декларации независимости Латвии