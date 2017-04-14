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Если бы человек мог учиться на протяжении поколений, то войн бы уже не было. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал российская писательница Дина Рубуна.

"Если бы наша генная память сохраняла воспоминания о страданиях поколений средневековых войн, то их бы сегодня не было. Но поколения меняются, маятник обязательно возвращается на прежнее место. И новое полчище мускулистых гормонов хочет идти бой. И им неважно с кем. Один психоневролог писал о том, что самые проблемные обществе те, где превалирует молодое население. Как только их больше 40-50%, возникают проблемы. Посмотрите на фотографии беженцев, которые заполонили улицы Германии. Я вообще не уверенна, что это беженцы, может, это армия", - сказала она.

По мнению Рубиной, человечество развивается по спирали.

"И все развивается по спирали: и общественное мнение, и шлюха-история. Уйдут люди, которые пострадали и могли свидетельствовать о страшных преступления времен Советского союза. И все. А дальше только учебник истории, который можно переписывать и так, и эдак. История не дает гарантий", - сказала писательница.