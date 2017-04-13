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Планета Венера рано или поздно будет покорена, вопрос только в подходящем транспорте и оборудовании. Такое мнение в посвященной Венере программе "Круглый стол" на радио Baltkom высказал российский писатель-фантаст, ученик братьев Стругацких, известный издатель, организатор и идеолог Конгресса фантастов России, ежегодно вручающего премии "Странник", автор и соавтор более тридцати научных публикаций Николай Ютанов.

“Ведь и по сей день главной задачей в планах покорения Венеры является создание правильного транспорта. Мы хотим долететь до планеты как можно быстрее. Вариант звездолета с двигателем субсветового характера, предложенный братьями Стругацкими, наиболее подходит для этой цели. А пока, все что создано учеными для знакомства с Венерой – годится лишь для исследования. Но ничто нас не остановит от освоения Солнечной системы. Главное - правильный инструмент и транспорт”, - отметил Ютанов.

Писатель рассказал, что среди фантастов братья Стругацкие были наиболее прагматичными в представление Венеры. В своей повести “Страна багровых туч” они очень реалистично описали экспедицию на эту загадочную планету. Но сейчас в фантастике тема касающаяся Венеры не очень популярна, подчеркнул он.

“Интерес к Венере у писателей-фантастов то появлялся, то исчезал. Его пик пришелся на 1965 - 1975 годы. В то время мы были уверены Венера - аналог Земли и она повторяет историю нашей планеты. Если бы так и было, то мы могли бы отправиться на Венеру, встретить там братьев по разуму и найти полезные ископаемые, а при нехватке важных ресурсов на Земле - слетать к "соседям" за запасами”, - рассказал Николай Ютанов.

Напомним, 12 апреля, в День космонавтики, на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Венере и ее влиянию на нашу жизнь.