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Латвия входит в первую тройку стран Европы по количеству суицидов со смертельным исходом. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал руководитель Латвийской ассоциации психиатров Элмарс Тераудс. Он отметил, что в 4 случаях из 5 из жизни уходят мужчины.

"У Латвии очень плохая ситуация с суицидами. Мы находимся на втором месте в Европе по суицидам со смертельным исходом. Нас опережает только Литва. 4 к 1 - это мужчины. При этом чаще попытки самоубийства предпринимают женщины, для них это крик о помощи. Но умирают от суицидов чаще мужчины. Иногда на это решаются под воздействиям наркотиков, алкоголя. Но чаще, конечно, из-за психических расстройств. Всего в год у нас от суицидов умирает 350 людей", - рассказал Тераудс.

По информации специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии депрессией каждый год болеют в среднем 115 тыс. человек. Несмотря на то, что женщин, страдающих депрессией вдвое больше, мужчины совершают в пять раз чаще самоубийства.