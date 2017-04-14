Депутат: инициативы Чакши уже разрушили карьеру ее предшественницы (3)

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Эксклюзив | 14 апреля 2017 года, 15:24

Министр здравоохранения Анда Чакша повторяет судьбу своей предшественницы Ингриды Цирцене. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель парламентской подкомиссии по общественному здоровью, депутат Ромуальд Ражукс.

"Если внимательно читать документы реформ, там есть две вещи, которые разрушили политическую карьеру Ингриды Цирцене. Она тогда хотела провести реформу среди семейных врачей: чтобы они не оказывали плановую помощь латвийцам, которые живут и платят налоги в других странах, они должны были быть на таких же условиях, как иностранцы. А во-вторых, вопрос о том, что при оказании медуслуг надо смотреть, платит ли человек социальный налог", - говорит Ражукс.

Напомним, что глава Минздрава Анда Чакша представила реформу системы здравоохранения, предусматривающую возможность создания общих практик семейных врачей, которые обеспечили бы доступность услуг по вечерам как в рабочие, так и в выходные дни, эффективную замену семейного врача, консультации по телефону, частично переняли бы функции дежурных врачей.

Комментарии 3
шустрый1 час назад
Адекватных людей среди правящего ворья то и не осталось,одни мудели вроде этого....бедная медицина,бедные мы....
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Ну1 час назад
Цирцене практически уничтожила систему здравоохранения и лишила жителей, возможности покупать дешёвые лекарства (кнаб, куда ты смотришь? Вот это, настоящая коррупция!).
Чакша, продолжает в том же духе.
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без страховки2 часа назад
"платит ли человек социальный налог"-сам платит?а знает этот дятел, что работодатели не платят?не всем же повезло в чмоновниках сидеть, многие люди "на дядю" пашут.и полиса страхового не имеют.
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