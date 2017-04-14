Эксклюзив |

Министр здравоохранения Анда Чакша повторяет судьбу своей предшественницы Ингриды Цирцене. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель парламентской подкомиссии по общественному здоровью, депутат Ромуальд Ражукс.

"Если внимательно читать документы реформ, там есть две вещи, которые разрушили политическую карьеру Ингриды Цирцене. Она тогда хотела провести реформу среди семейных врачей: чтобы они не оказывали плановую помощь латвийцам, которые живут и платят налоги в других странах, они должны были быть на таких же условиях, как иностранцы. А во-вторых, вопрос о том, что при оказании медуслуг надо смотреть, платит ли человек социальный налог", - говорит Ражукс.

Напомним, что глава Минздрава Анда Чакша представила реформу системы здравоохранения, предусматривающую возможность создания общих практик семейных врачей, которые обеспечили бы доступность услуг по вечерам как в рабочие, так и в выходные дни, эффективную замену семейного врача, консультации по телефону, частично переняли бы функции дежурных врачей.