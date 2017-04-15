Ученый: чтобы сделать Венеру пригодной для жизни надо столкнуть ее с кометой (2)

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Эксклюзив | 15 апреля 2017 года, 16:00

В будущем ученые сумеют вызвать столкновение кометы с Венерой, что в отдаленной перспективе сделает ее пригодной для жизни человека. Такое мнение в посвященной Венере программе "Круглый стол" на радио Baltkom высказал руководитель института Космической политики Иван Михайлович Моисеев.

“Из всех планет Солнечной системы - Венера единственная из которой можно сделать планету очень похожую на Землю. На ней будет жарко, как в Африке, но для жизни она станет вполне пригодна. Для этого надо ликвидировать парниковый эффект. Для этого ученые будущего могли бы спровоцировать столкновение кометы с Венерой. Произойдет взрыв и часть атмосферы будет сметена. Это остановит парниковый эффект и, в отдаленной перспективе, жизнь на Венере станет возможна”, - считает Иван Моисеев.

В свою очередь официальный представитель Европейского космического агентства Рене Пишель отметил, что изучая Венеру человечество сможет найти ответы на вопросы о судьбе самой Земли.

“Самый важный вопрос в изучение Венеры – происхождение изменений, которые мы сейчас наблюдаем на нашей планете. Ведь Венера - это практически сестра Земли. Но, что сделало ее раскалённой печью извергающей металлическую лаву? На поверхности Венеры сокрыто много интересных ответов на наши вопросы. Надо искать”, - сказал Пишель.

Напомним 12 апреля, в День космонавтики, на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Венере и ее влиянию на нашу жизнь.

Комментарии 2
леший1 час назад
таких учёных нужно сталкивать с Земли, чтоб другим неповадно было
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Крик51 минуту назад
Надо оставлять таких "учёных", за бортом такого рода исследований, потому как они не дают никакой гарантии, что на выходе получится именно то, что они моделировали на стендах в лаборатории. То есть тыкают пальцем в небо, под свою никчёмную ответственность и обрекая нас на возможную гибель.
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