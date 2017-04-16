Эксклюзив |

У российского режиссера-документалиста Виталия Манского, побывавшего в Москве на кинопремии "Ника", сложилось впечатление, что Россия – уже не так страна, какой она была раньше. Об этом Манский рассказал в эфире радио Baltkom.

По его словам, его выступление на кинопремии, в котором он критически высказался о ситуации в стране, стало спонтанным.

"Откровенно говоря, я не готовил речь. Но я прилетел в Москву, специально на эту церемонию, провел пару часов в Москве, заехал на Первый канал и принял участие в программе, посвященной политическим вопросам, не помню какой, я не смотрю Первый канал. Это меня и выбило из колеи, потому что живя в Риге, ты изолирован от этого потока бессмысленности, потока агрессии. Мне казалось, что там уже все поутихло, страсти улеглись. И тут я прямо с самолета оказываюсь на Первом канале, где все начинается со слов ведущего, каких-то витиеватых, о том, что Украина – это несмышлены ребенок, который чуть ли не писает в штаны. Я ушел с эфира после первой части", - рассказал Манский.

Он отметил, что его эмоциональная речь на кинопремии "Ника" отчасти связана с тем, что он вышел на сцену первым.

"Приехал на "Нику", встретил каких-то своих друзей. Потом я сел в зале, и вспомнил эту премию, как она создавалась, какое она вносила ощущение консолидации общества. Тем более "Нике" исполнилось 30 лет, там показывали ролики прошлых церемоний. И накатило такое чувство потерянного времени, потерянной страны, потерянной жизни. А моя номинация была первой. Если бы она еще была второй-третьей, может быть, спал бы этот градус. А коль скоро я первый вышел на сцену и первым получил слово, оно само из меня и вырвалось", - сказал Манский.

Виталий Манский получил премию "Ника" за документальный фильм "В лучах Солнца" о Северной Корее. Манский сравнил жителей России и Северной Кореи и пришел к выводу, что россияне сами виноваты в проблемах своей страны.