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В самоуправлениях есть устоявшиеся традиции, которые разрушить очень трудно. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал профессор Латвийского университета Иварс Иябс, комментируя ситуацию с предстоящими выборами в самоуправления.

"Городу Рига с 2009 года служит партия Согласие и она до сих пор занимает самые высокие рейтинги. В Вентспилсе тоже самое: Лембрегс закрепился на своем посту еще в 90-х и с ним будет тяжело бороться. Поэтому шансов, например, у бывшего министра иностранных дел свалить власть в Вентспилсе очень мало", - считает Иябс.

Напомним, 3 июня 2017 года, в субботу, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы, - в ходе которых предстоит избрать депутатов в девять городских и 110 краевых дум.