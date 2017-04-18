На радио Baltkom - журналист из США Д. Сэттер и экоактивист К.Рубахин
Эксклюзив | 18 апреля 2017 года, 14:02
Сегодня, после 14.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - американский журналист, специализирующийся на теме СССР и России Дэвид Сэттер и писатель, российский оппозиционер, экоактивист, получивший политическое убежище в Литве Константин Рубахин.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/konstantin.rubakhin, focus.ua