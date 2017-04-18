Эксклюзив |

Сегодня, после 14.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - американский журналист, специализирующийся на теме СССР и России Дэвид Сэттер и писатель, российский оппозиционер, экоактивист, получивший политическое убежище в Литве Константин Рубахин.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/konstantin.rubakhin, focus.ua