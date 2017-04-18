Пиебалгс: в Латвии качество жизни выше, чем в Германии и Великобритании (3)

фото

Эксклюзив | 18 апреля 2017 года, 14:38

Причина, по которой латвийцы продолжают покидать Латвию, остается неизменной - это низкая заработная плата. Однако то, что в Латвии гораздо выше уровень жизни, нежели в Германии или Великобритании, заставляет латвийцев вернуться на родину. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель партии "Единство", бывший еврокомиссар Андрис Пиебалгс.

"Это рабочие места и, конечно, уровень зарплат, которые люди получают. Это основные проблемы, потому отток и продолжается. Возможности найти хорошо оплачиваемую работу в других странах, как в Германии или Великобритании, намного больше. При этом прослеживается тенденция, что некоторые люди возвращаются. Это связано с качеством жизни. Я считаю, что качество жизни в Латвии выше, чем в названных мною странах", - сказал Пиебалгс.

Добавим, Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД ранее провел исследование "Возвращение в Латвию". Опрос показал, что часть респондентов вернулась на родину из-за нехватки работы.

Комментарии 3
леший2 минуты назад
сказывается длительное пребывание пиебалгса за границей и полное непонимание жизни в Латвии---а откуда ЕМУ что-либо знать???---живёт в собственном доме!----домой привозит и увозит личный водитель, по магазинам не ходит, всё привозят----хорошая должность, хорошая оплата====ЧЕЛ просто не понимает, ЧЕМ народ не доволен?!
Ответить
шустрый2 минуты назад
На лицо явное вырождение правящего дубья.....один в лифте не ездит,типа сильно России вредит этим,этот же пытается убедить что качество жизни,даже голодным и холодным,в Латвии выше чем в Германии.
Ответить
Parser1 минуту назад
Смешная шутка. Вспоминается анекдот про Вовочку: "...хочу жить в Советском Союзе..."
Ответить