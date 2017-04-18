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Причина, по которой латвийцы продолжают покидать Латвию, остается неизменной - это низкая заработная плата. Однако то, что в Латвии гораздо выше уровень жизни, нежели в Германии или Великобритании, заставляет латвийцев вернуться на родину. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель партии "Единство", бывший еврокомиссар Андрис Пиебалгс.

"Это рабочие места и, конечно, уровень зарплат, которые люди получают. Это основные проблемы, потому отток и продолжается. Возможности найти хорошо оплачиваемую работу в других странах, как в Германии или Великобритании, намного больше. При этом прослеживается тенденция, что некоторые люди возвращаются. Это связано с качеством жизни. Я считаю, что качество жизни в Латвии выше, чем в названных мною странах", - сказал Пиебалгс.

Добавим, Центр изучения диаспоры и миграции Латвийского университета при поддержке МИД ранее провел исследование "Возвращение в Латвию". Опрос показал, что часть респондентов вернулась на родину из-за нехватки работы.