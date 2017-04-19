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в юрмальской резиденции президента прошла аккредитация первого посла Саудовской Аравии в Латвии Наифа Аль Абуда. Резиденция посла — в Хельсинки.



В тот же день в Москве, в Библиотеке иностранной литературы, прошла презентация книги бывшего президента Валдиса Затлерса «Вот кто я!».



В тот же день Банк Латвии выпустил в обращение серебряную коллекционную монету достоинством 5 евро под названием «Шубка ежика». Эта была вторая монета из серии, посвященной самым популярным латышским сказкам.

19 апреля 2013 года в 9.30 уровень воды на Даугаве в Плявиняс на 12 сантиметров превысил исторический максимум, составив 75,15 метров над уровнем моря.



19 апреля 2012 года президент Андрис Берзиньш посетил Салдусский край и ознакомился с производством хлебобулочных изделий.

В тот же день представитель Государственной земельной службы Андрис Спрогис сообщил порталу Nozare.lv, что в прошлом году в Латвии по решению самоуправлений было ликвидировано 284 населенных пунктов, в том числе с действующими адресами.

В тот же день в одном из прудов под Икшкиле было найдено тело юрмальского предпринимателя Якова Дубовицккого. Оно было обернуто пленкой, к нему также был привязан кирпич. Изначально уголовный процесс в связи с исчезновением Дубовицкого не был начат, поскольку гражданская жена и экс-супруга указали, что у предпринимателя были проблемы с сердцем.

19 апреля 2011 года иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис в интервью Латвийскому радио заявил, что Латвия оценивает возможность принять беженцев из арабских стран, охваченных беспорядками. При этом Кристовскис подчеркнул, что по собственной инициативе Латвия беженцев принимать не собирается. Если же решение будет принято на уровне ЕС, его выполнят все страны-участницы, сказал министр.



В тот же день был аккредитован первый полночный и чрезвычайный посол Республики Бенин в Латвии - г-жа Арлете Данон Виникен. Резиденция посла — в Копенгагене.

В тот же день стали известны данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS. Согласно которым 35% жителей Латвии думали, что Солнце вращается вокруг Земли, 72% респондентов были уверены, что вся радиоактивность – дело рук человека, а 39% считают, что первые люди жили одновременно с динозаврами. 11% не знали о том, что центр Земли раскален, а 7% - о том, что кислород производят растения.

19 апреля 2010 года в Рижском замке президент Валдис Затлерс в качестве награды присвоил командующему Национальными вооруженными силами Раймонду Граубе звание генерал-майора. Граубе стал вторым генерал-майором в Латвии после Юрийса Маклаковса.

В тот же день депутаты комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды одобрили изменения к правилам, позволяющие отдыхать на городских газонах в центре Риги.

19 апреля 2009 года Центральное статистическое управление сообщило, что в 2008 году официально на постоянное место жительство из Латвии уехали 6 388 латвийцев, что на 57% больше, чем в 2007 году, когда страну покинули 4 183 человека.

19 апреля 2008 года общество в поддержку Латвийской национальной библиотеки сообщило, что за 10 лет своей деятельности собрало пожертвования на 600 000 латов. Сообщалось, что затраты на строительство нового здания ЛНБ составят 135 324 597 латов.

19 апреля 2007 года в Риге в торжественной обстановке было открыто посольство Грузии.

В тот же день Сейм отклонил предложение объединения "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ) разрешить безработным-нелатышам получать профессиональное образование на негосударственном языке.

19 апреля 2006 года Полиция безопасности переквалифицировала начатый11 января уголовный процесс в отношении активиста Штаба защиты русских школ Александра Гильмана в связи с комментариями на штабном интернет-портале в призывы к свержению законной государственной власти. На интернет-портале защитников русских школ, предположительно, Гильман, комментируя одну из статей, высказался, что«государство латышей такое же абсолютное зло, как и государство нацистов, но, по счастью, намного более слабое и трусливое».

В тот же день руководитель Полиции безопасности Янис Рейникс сказал, что у ПБ в настоящее время нет оперативно значимой информации о возможных провокациях 8 и 9 мая, но она не исключает, что отдельные люди или группы могли бы устроить беспорядки.

19 апреля 2005 года правительство утвердило концепцию развития мест заключения, которая предусматривала реконструировать существующие тюрьмы и существенно расширить тюрьмы в Олайне, Вецумниеки и Екабпилсе.

В тот же день в помещениях филиала Rietumu banka на ул.Смилшу 16 в Старой Риге в одном из кабинетов банка были обнаружены трупы мужчины 1953 года рождения и женщины 1962 года рождения со стреляными ранами. Никаких признаков ограбления в филиале банка не замечено. Начальник Рижской криминальной полиции Инт Кюзис сказал, что один из погибших - работник охраны банка. По одной из версий, он застрелил женщину, после чего застрелился сам.

19 апреля 2003 года викарий по юридическим вопросам пастор Юрис Ялинскис сообщил, что суд католической церкви на будущей неделе начнет рассмотрение первых заявлений о расторжении брака, процесс рассмотрения одного заявления предположительно займет не менее месяца.

19 апреля 2002 года стало известно, что большинство опрошенных жителей рижского микрорайона Плявниеки, согласно опросу, поддерживает строительство литовского супермаркета Maxima на ул.Сахарова 20. В тот же день и.о. директора департамента городского развития Рижской думы Вилнис Штрамс изучив результаты опроса разрешил возобновить строительство супермаркета.

19 апреля 2001 года был официально объявлен конкурс на право поиска, разведки и добычи нефти в латвийских территориальных водах Балтийского моря. Условия конкурса предполагали, что за лицензию на поиск нефти в территориальных водах победителю придется выложить две тысячи латов. Вторая лицензия - сроком на 30 лет, разрешающая проводить разведку и добычу нефти, - стоила 75 тысяч латов.

В тот же день, в 7.35 ученик 12-ой Лиепайской средней школы Андрей Головцов позвонил в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112 и сообщил о том, что в школе заложено взрывное устройство. Лиепайский суд Головцова за распространение ложной информации к шести месяцам лишения свободы условно с проверочным сроком один год.

В тот же день в Риге представители национал-большевиков Владимир Линдерман и Айо Бенес провели импровизированную пресс-конференцию в пивном баре, расположенном на расстоянии примерно 100 метров от здания полиции безопасности.

19 апреля 2000 года министр иностранных дел Латвии и посол Норвегии обменялись нотами, предусматривающими вывоз из Латвии более 100 железнодорожных вагонов с использованными автопокрышками. Покрышки хранились здесь полтора года, и стороны долго не могли договориться об их судьбе.

В тот же день стало известно, что Рижская дума купила 10 пасхальных яиц за 2500 латов. Изображения девяти примитивно раскрашенных яиц вместе с надписью "Радостной Пасхи" украсили фасад здания думы, и еще одно разрезанное на 26 ярких ломтя яйцо из стружечной плиты находилось у здания Кабинета министров на углу улиц Бривибас и Элизабетес.

19 апреля 1999 года по телефону пожарной службы 01 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на Рижском центральном вокзале заложено взрывное устройство. С вокзала были эвакуированы люди, на место происшествия прибыли сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом "Омега", которые вместе с полицейскими приступили к поискам взрывного устройства, но не нашли.



19 апреля 1996 года Латвия установила дипломатические отношения с Федерацией Боснии и Герцоговины, государством в центральной части Балканского полуострова.

19 апреля 1995 года в Риге официально был открыт Латвийский музей архитектуры. Первым директором музея стал известный архитектор Янис Лейниекс. Не имея постоянной экспозиции, музей работает в режиме выставочного зала.

19 апреля 1994 года решением Кабинета Министров была установлена минимальная заработная плата в 22 лата 50 сантимов, вместо прежних 15 латов.

19 апреля 1991 года решением N 108 Совета министров был основан Департамент по делам миграции. В 1992 году вошел в состав Министерства юстиции. Сейчас называется — Управление по делам гражданства и миграции.

19 апреля 1990 года латвийская делегация во главе с Анатолием Горбуновым в Москве встретилась с президентом СССР Горбачевым и информировала об ожидаемом принятии декларации о независимости Латвийской Республики.



19 апреля 1988 года на Лесном кладбище Риги состоялись похороны знаменитого латышского диссидента и борца за свободу Гунарса Астры. Сначала его гроб хотели закопать как обычно, но внезапно кто-то из собравшихся обратил внимание, что лопаты — русские. После чего все принялись закапывать гроб руками.



19 апреля 1970 года в Даугавпилсе был открыт памятник Ленину. Скульптор — А. Н. Черницкий, архитектор — В. Калныньш. Из-за того, что Ленин был в зимней шапке и теплом пальто, возник слух, что первоначально этот памятник предназначался для города на Крайнем Севере. Демонтирован 20 сентября 1991 года.

В тот же день завершился пробег Ульяновск-Даугавпилс, в честь 100-летия со дня рождения Ленина. 1 апреля даугавпилсские комсомольцы стартовали от дома-музея Ленина в Ульяновске и пробежали около 2 тысяч километров эстафеты, передавая другу другу горсть земли, взятой у дома, где родился Ильич.

19 апреля 1949 года в Риге был отмечен температурный рекорд этого дня — 22, 5 градуса тепла.

19 апреля 1945 года газета «Советское искусство» писала: «Архитектурное управление столицы Латвии разрабатывает проект реконструкции города. Работу возглавляет главный архитектор Риги тов. Тильман. Проект предусматривает широкую реконструкцию Риги. Большое внимание обращено на охрану исторических памятников, старинных зданий, церквей, башен. Намечено создание новых площадей. В основном уже закончен проект планировки районов. Сейчас уточняются вопросы размещения железнодорожных узлов, станций, гавани, новых промышленных предприятий».



19 апреля 1939 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «Вчера вечером в Берлин прибыла латвийская делегация. На вокзале Фридрихштрассе ее встречал представитель шефа протокола МИДа Галем и другие высокие персоны. Первым из вагона вышел начальник генерального штаба Хартманис, за ним следовал генерал Данкерс. Приветствие гостей было торжественным» и т.д. Латвийская делегация прибыла на празднование 50-летнего юбилея Гитлера.

19 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «Работы по прокладке шоссе Рига—Взморье идут спешным порядком. В целях ускорения работ в ближайшее время предусмотрены даже ночные работы. На перегоне Пупе—Сосновая, где шоссе пробегает по болотистым местам, настил поднят на 1 метр выше. Ширина шоссе остаётся прежней — 5 метров, но рядом сделана отдельная насыпь так называемой летней дороги для обслуживания, главным образом, обозов деревенских телег...»

19 апреля 1912 года в Риге по приглашению Рижского отдела Всероссийского аэроклуба круговой полет на аэроплане демонстрировала одна из первых русских летчиц Любовь Голанчикова. В это время кто-то из зрителей кинул в летательный аппарат палкой. Аэроплан упал, летчица получила общее сотрясение и ушибы, неопасные для жизни.

Фото - president.lv, газеты "Ритс" и "Ригаше Пост", книга "90 лет ЛР"