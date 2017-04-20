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моряки с прибывшего накануне в Ригу эскадренного миноносца ВМС США(на фото) приняли участие в субботнике в Национальном парке «Гауя», в Лигатне.



20 апреля 2015 года у Латвийской национальной библиотеки в Риге прошла акция протеста медицинских работников против государственной политики здравоохранения. На мероприятие прибыли медицинские работники со всей Латвии. В руках они держали плакаты «Наше молчание вредит вашему здоровью», «У шофера скорой помощи — минимальная зарплата, а машина — из золота» и др. В ЛНБ проходила неформальная встреча министров здравоохранения стран ЕС.

В тот же день Агентство приватизации завершило сделку по продаже акций банка Citadele, в результате которой его акционерами стали фонд Ripplewood и 12 международных инвесторов. За акции банка инвесторы заплатили 74,7 миллионов евро.



В тот же день на Домской площади Риги прошло собрание за разрешение проведения референдума о декриминализации марихуаны для личного пользования. В мероприятии приняли участие около 50 человек. Организаторы угощали всех желающих чаем из конопли, который, по их словам, обладает успокаивающим эффектом.

20 апреля 2012 года сотрудник отдела информации и образования Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс сообщил, что зоопарке в марте умер амурский тигр Вася - отец родившегося в прошлом году тигренка Клиффа Гранта. Вася родился в одном из английских зоопарков в 2008 году, а в Риге оказался в мае 2010 года. Как рассказал сотрудник отдела информации, у Васи заболел зуб, и для лечения тигра пришлось усыпить, но он не вышел из наркоза. Во время операции обнаружилось, что у Васи очень тяжелая патология сердца. Такие же проблемы были и у его матери.

20 апреля 2010 года Рижская дума без дебатов приняла решение разрешить сидеть на газонах городских парков, кроме берегов рижского канала. За отмену семилетнего запрета проголосовали 50 депутатов, четверо воздержались.

В тот же день независимый депутат Сейма Висвалдис Лацис вступил в национал-радикальную партию Visu Latvijai!, которая впервые в истории получила парламентское представительство. «Чувствую себя среди своих. Уверен, что этому новому поколению с четкими национальными идеалами, целеустремленностью и пылом принадлежит будущее», — заявил Лацис.



20 апреля 2009 года Банка Латвии сообщил, что победителем опроса «Монета Латвии 2008 года» стала «Монета счастья». На аверсе монеты на фоне крыш городских домов изображен кот, на реверсе — трубочист.

В ту же ночь заключенный Екабпилсской тюрьмы открытого типа Николай Ш. самовольно покинул учреждение, оставив записку, что идет убивать свою жену, а затем совершит самоубийство. Ночью мужчина добрался до Резекне, где с ножом напал на свою супругу. Опасных для жизни травм женщина не получила. Сбежавший преступник был объявлен в розыск. В тюрьме он должен был провести несколько месяцев после того, как повторно был пойман нетрезвым за рулем.

В тот же день в Детскую клиническую университетскую больницу с алкогольным отравлением был доставлен 10-летний мальчик. Как сообщила старший специалист сектора прессы и общественных отношений Рижского регионального управления полиции Зане Берзиня, на место происшествия вызвали прохожие, которые заметили мальчика спящим прямо на улице Баускас в Риге.

20 апреля 2008 года Виктор Щербатых стал победителем проходившего в Италии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг и пятикратным чемпионом Европы. Победителем европейских чемпионатов Щербатых становился также в 2001, 2005, 2006 и 2007 годах.

В тот же день проведённый министерством благосостояния опрос работодателей показал, что на латвийском рынке труда наиболее востребованы продавцы и кассиры. Требовались также операторы введения и обработки данных, охранники, слесари, бухгалтеры и водители грузовых автомашин. Всего в Латвии тогда в общей сложности имелось 619 вакансий продавцов и консультантов, 430 вакансий специалистов по обслуживанию клиентов, 403 вакансии кассиров, 370 - охранников, 185 - бухгалтеров, 184 - слесарей и 182 - швей.



20 апреля 2007 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, обращаясь к участникам международного симпозиума «Геральдика и современность», указала на плохое техническое состояние Рижского замка. «Мы, возможно, являемся единственной во всем Евросоюзе страной, правительства и парламент которой не сочли приоритетом привести визитную карточку государства в достойный вид», подчеркнула президент.

В тот же день начался сбор подписей под массовой петицией в Европейский парламент с требованием разрешить негражданам принимать участие в муниципальных выборах.



В тот же день в Риге женился председатель партии «Всё-Латвии!» Райвис Дзинтарс. Вот как это описывала газета «Час»: «Торжество прошло в день рождения Гитлера (разумеется, чистое совпадение), а к памятнику Свободы молодыми был возложен большой венок с «угунскрустсом» (это такая хитрая «зашифрованная» свастика). Облачённые в ритуальные одежды древних латышей, супруги перешли Даугаву по Каменному мосту, причём культурист Райвис пронёс жену 600 метров на руках...».

20 апреля 2006 года латвийский премьер Айгар Калвитис торжественно открыл помещение посольства Латвии в Японии.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга осмотрела выставку «Региональное развитие в Латвии 2006».

20 апреля 2005 года, ночью в Риге патрулировавшие район Зиедоньдарзса работники Главного управления полиции Риги около 2.30 заметили на ул.Тома микроавтобус Ford Transit, в который мужчина что-то загружал. Мужчина не смог сказать полицейским, что у него в машине, и для проверки был доставлен в полицейский участок. Там обнаружилось, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения, у него нет водительских прав, а в микроавтобусе находятся более 40 крышек от канализационных люков.



В тот же день президент банка Parex Валерий Каргин и старший вице-президент American Express Питер Райт официально сообщили о сотрудничестве и выдаче кредитных карт American Express в Латвии.

20 апреля 2004 года директор московского бюро катарского телеканала "Аль-Джазира" Акрам Хазам выразил возмущение в связи с тем, что латвийские власти не выдали ему визу на въезд в эту балтийскую страну. А.Хазам намеревался прибыть в Ригу для освящения вступления Латвии в ЕС. Латвийская сторона сообщила, что, по ее данным, цель шефа московского бюро "Аль-Джазиры" заключалась не только в том, чтобы рассказать о вступлении Латвии в Евросоюз.

В тот же день на заседании Кабинета министров была утверждена смете концерта, посвященного вступлению Латвии в ЕС. В концерте принимало участие 500 хористов. Для них было заказано 800 плащей, 800 маек и 2400 шапочек, обогреватель за 200 латов, рации за 531 лат, и другие средства связи за 236 латов.

20 апреля 2002 года в Риге на кладбище Браса не состоялось мероприятие в честь дня рождения Адольфа Гитлера , якобы запланированные не зарегистрированным молодежным объединением "Объединенные бригады — 88". На кладбище прибыли только журналисты.

В тот же день в квартире по ул. Стирну в Риге был обнаружен труп мужчины, совершившего самоубийство. Андрей Ф., 1962 года рождения, покончил с жизнью, выстрелив себе в голову из пистолета типа ПМ. При осмотре места происшествия работники полиции обнаружили удостоверение работника ФСБ на имя погибшего. Как показала проверка, документы были настоящими.

20 апреля 2001 года в Саулкрасты криминальная полиция Рижского района и Бюро по борьбе с наркотиками задержали Витаутаса Б., 1974 года рождения, обнаружив у него 100 таблеток амфетамина . Витаутас Б. был старшим сержантом транспортного отделения литовской роты штаба и снабжения Балтийского батальона (БАЛТБАТ). Нарушений, связанных с применением наркотиков, до этого в БАЛТБАТЕ не было.

20 апреля 2000 года в Риге в полдень был зарегистрирован рекорд температуры воздуха - +25 градусов.

В тот же день в МВД сообщили, что сотрудники рижской полиции разыскивают лиц, которые в период с 17 по 19 апреля из анатомического кабинета Латвийской медицинской академии украли банки с заспиртованными эмбрионами человека и костями.

20 апреля 1998 года, ночью, из следственного изолятора Центральной тюрьмы Риги, пробив потолок камеры и перекрытие крыши, сбежали двое заключенных - Александр Волков и Сергей Онохов.



20 апреля 1992 года Латвию признала Федеративная Демократическая Республика Непал — государство в Гималаях, в Южной Азии, самая высокогорная страна мира.



В тот же день в латвийский телеэфир впервые вышла программа «Криминал-информ». Выходила на каналах IGE TV, ЛТВ1, ЛТВ7, ТВ3 и PRO100 TV.



20 апреля 1990 года В Риге прошло переименование улиц и парков. Так, Падомью булварис был переименован Бастея булварис, а Парк коммунистических бригад - в Старое еврейское кладбище.



20 апреля 1980 года в городе Приекуле был открыт второй памятник Ленину. Автор гранитной головы - скульптор Зезострс Кедис, архитектор - Зигмундс Хуртайс.

20 апреля 1964 года Риге была зафиксирована температура +22,4 градуса, что стало рекордом.

20 апреля 1945 года оборона восточного сектора Берлина была доверена разведывательному батальону15–й добровольческой дивизии латышского легионе Waffen SS, под командованием оберштурмфюрера Нейландса. Две недели латыши стояли насмерть, по упорству превосходя самих немцев.

20 апреля 1944 года в Риге был отмечен температурный рекорд - минус 5,1 градуса.



20 апреля 1942 года в Риге впервые прошел парад в честь дня рождения Гитлера, в рижском оперном театре состоялся торжественный акт, на котором с речью выступил рейхскомиссар, гауляйтер Генрих Лозе. Была исполнена увертюра к опере Вагнера «Мейстерзингер» в обработке Вигнера. Торжественные мероприятия прошли также в школах. Рижские школьники получили в подарок иллюстрированный альбом «Адольф Гитлер и дети». Сельским школьникам пообещали его вручить 1 мая. Кроме того, состоялось торжественное заседание в университете и благодарственный молебен, в том числе и в православных храмах.



20 апреля 1936 года из рижского порта вышло шведское судно Vasaland, впервые отправившееся с грузом латвийского сливочного масла — 400 тонн - в экваториальные страны и Палестину.



В тот же день польская авиакомпания ĻOT открыла сообщение Варшава-Рига-Tаллин. Полеты совершались на десятиместном самолёте Lockheed Electra. Сообщалось, что это самый современный самолет из всех, какие когда-нибудь прилетали в Ригу.

20 апреля 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В Латгалии в скором времени начнётся слушанием дело шайки разбойников и убийц Гаврилова, по кличке «Япончик». Число подсудимых 68. Но делу вызвано около 150 свидетелей и дело затянется слушанием полторы до 2 недель. Предполагается, что дело будет слушаться в Люцине или Режице, так как в Двинске нельзя найти соответствующего помещения».

20 апреля 1795 года прибывшие в Санкт-Петербург делегации Курляндского герцогства и Пилтенского округа были приглашены на общее собрание Правительствующего Сената, где в торжественной обстановке принесли присягу на верность Российской Империи. Текст присяги зачитал пастор Вольф.

Фото - president.lv, bank.lv, diena.lv, sargs.lv, kriminalinform.lv, книга "90 лет ЛР", журнал "Спарнота Латвия", газета "Ритс".