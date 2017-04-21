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над Ригой со стороны Болдераи были видны большие клубы дыма. Это горел тростник в районе улице Лепью. На месте происшествия работали 26 пожарных, общая площадь пожара достигла 47 гектаров.

21 апреля 2014 года предприятие «Ригас дарзи ун парки» сообщило, что в прошлом году вандалы причинили рижским паркам больший ущерб, чем бури, валящие деревья, и бобры, грызущие стволы. По данным «Ригас дарзи ун парки», ущерб от украденного и испорченного паркового оборудования составил примерно 10 тыс. евро, тогда как на устранение ущерба от сильного ветра в парках потребовалось около 4000 евро. Злоумышленники ломают скамейки, крадут, ломают и поджигают мусорные урны, громят детские площадки.

В тот же день в Видземе были побиты температурные рекорды, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Скулте была зарегистрирована температура +20,9 градуса (прежний рекорд +20,6 градуса в 1964 году), а в Айнажи было +20,1 (+19,6 градуса в 1999 году).

21 апреля 2013 года Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что на станции метеонаблюдений в Лиелпечи на неделе был зарегистрирован максимальный уровень воды в реке Огре, который наблюдается раз в 110 лет, а на метеостанции в Огре - раз в 240 лет.



21 апреля 2012 года в Латвии прошел Большой Субботник. Президент Андрис Берзиньш трудился на сооружении защитной стены на побережье между Яункемери и Лапмежциемсом.

21 апреля 2010 года лидер Народной партии Андрис Шкеле и глава ЛПП/LC Айнарс Шлесерс заявили о готовности создать общий предвыборный блок.

В тот же день министр внутренних дел Линда Мурниеце в передаче Латвийского радио «Крустпункта» заявила, что депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский сможет приехать в Латвию, чтобы принять участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО. «Мы консультировались с иностранными экспертами, что делать в этом случае, и поняли, что у Жириновского есть возможность приехать в Латвию с теми визами, которые имеются в его распоряжении», сказала Мурниеце. Ранее глава МВД говорила, что нахождение Жириновского в «черном списке» не предусматривает его приезда в Ригу «ни при каких условиях».

21 апреля 2009 года правительство в рамках сокращения бюджетных расходов постановило реорганизовать Агентство государственного языка и Государственное агентство освоения латышского языка, создав новое учреждение - Агентство латышского языка.



В тот же день в Рижский зоопарк прибыл новый жираф по имени Кими, родившийся в июле 2007 года. Жираф стал четвертым, в зоопарке уже обитали Пик, Перископ и Усми.

В тот же день правительство утвердило поправки к правилам о размере и порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим, предусматривавшие его существенное сокращение. Ранее денежное довольствие военнослужащего составляло 7 латов в день, в теперь - 4 лата в день.



21 апреля 2008 года Банк Латвии выпустил в обращение золотую памятную монету - "Монету Латвии". Выполненная из чистого золота монета посвящена 90-летию государства и его денежной системы.

В тот же день общество "Латвия - Тибету" направило президенту письмо с призывом публично выразить поддержку народу Тибета. Письмо подписали 554 человека, в том числе президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис и президент Латвийского Красного Креста Олаф Бруверис.

В тот же день верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кнут Воллебек, прибывший в Латвию с визитом, указал на большое число неграждан в стране и призывал предоставить им право голоса на выборах местных самоуправлений.

21 апреля 2007 года три должностных лица Полиции безопасности получили дисциплинарные взыскания в связи с прослушиванием телефонных разговоров бывшего члена партии "Новое время", бывшего председателя правления Резекненского мясокомбината Гунтиса Питеронокса.

В тот же день на общем собрании молодежной организации Народной партии с наиболее достойным кандидатом на пост президента Латвии был назван министр иностранных дел Артис Пабрикс.

21 апреля 2006 года верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Рольф Экеус , находясь с визитом в Риге, призвал Латвию активизировать процесс натурализации и обратил внимание на необходимость мониторинга за качеством образования при реализации реформы обучения в школах нацменьшинств.

В тот же день Полиция безопасности обратилась в прокуратуру судебного округа Латгальского предместья Риги с просьбой начать уголовное преследование 18-летнего юноши, который 4 февраля сжег крест возле одного из многоквартирных домов на ул.Дравниеку . Свой поступок юноша объяснил неприязнью к людям с темным цветом кожи, идею выражения которого он позаимствовал в одном документальном фильме о ку-клукс-клане.

21 апреля 2005 года Сейм Латвии образовал группу парламентского сотрудничества с Филиппинами. Председателем группы была избрана депутат от Народной партии Винета Муйжниеце.

В тот же день Национальные вооруженные силы Латвии получили в дар от Швеции груз стрелкового и противотанкового оружия весом в 181 тонну.

21 апреля 2004 года в Риге днем на Вантовом мосту в направлении центра города возник огромный транспортный затор. Причиной пробки стали ограничения на движение транспорта в связи с визитом президента Италии Карло Чампи. Перед церемонией его официальной встречи на пл. Пилс полиция перекрыла съезд с Вантового моста к Рижскому замку.

В тот же день Даугавпилсский суд приговорил жителя Свентской волости Игоря Мыльникова за похищение 1 лата к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества и без права на амнистию. Мыльников работал подсобным рабочим у соседей и заработал 1 лат. На эти деньги он купил у другого соседа бутылку алкоголя, но спиртного ему не хватило. Тогда мужчина вернулся к соседу и попросил дать ему еще одну бутылку в долг. Когда сосед отказался, а также не захотел одолжить Мыльникову еще один лат, мужчина набросился на соседа и стал его душить. Испугавшись более молодого и сильного нападавшего, тот одолжил ему деньги.После оглашения приговора Мыльников пытался совершить самоубийство, перерезав горло заостренной металлической пластиной.

21 апреля 2003 года министр здравоохранения Ингрида Цирцене заявила, что в отношениях между врачами и пациентами "деньги в конверте" - скорее проблема этики, и лишь одним повышением зарплаты врачей решить ее не удастся.

21 апреля 2002 года немногим более 300 участников учредительного собрания в воскресенье официально основали новую партию - "Свободе Латвии". В уставе нового политического объединения отмечалось, что партия основана на "христианских основных ценностях". Руководитель оргкомитета новой партии Одисей Костанда в своем обращении к собравшимся отметил, что партия должна стать "новой поднимающей наверх силой в развитии Латвии". 18 октября партия приняла решение самоликвидироваться, потому что после неудачного старта на парламентских выборах из ее рядов вышло слишком много членов.

21 апреля 2000 года стало известно, что китайское информационное агентство Синьхуа, входящее в пятерку крупнейших агентств мира, открыло в Риге бюро, которое будет освещать события во всех трех странах Балтии.

21 апреля 1999 года второй раз на этой неделе было получено анонимное предупреждение о заложенном на Центральном вокзале Риги взрывном устройстве. На вокзале была запланирована пресс-конференция министра сообщения Анатолия Горбунова.

В тот же день,в связи с исполняющимся 50-летием государства Израиль, Рижская дума приняла решение о переименовании улицы Лазаретес в улицу Иерузалемес.

21 апреля 1998 года в Вецумниеках Бауского района работники Бюро по защите Сатверсме задержали находившегося в розыске члена организации "Перконкрустс" Игоря Шишкина. Против него было выдвинуто обвинение в изготовлении, хранении без соответствующего разрешения огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. А его организация обвинялась в трех попытках взорвать памятник Освободителям в Риге, теплотрассу АО "Ригас силтумс", а также административное здание АО "Латвэнерго".

В тот же день в 10.32 Рижская полиция получила информацию от 1-го батальона Земессардзе, что в Риге, в здании таможни на ул. Цитаделес,1 заложено взрывное устройство. Из здания были эвакуированы люди, осмотр здания проводили специалисты по разминированию из спецподразделения "Омега", но ничего не нашли.

21 апреля 1997 года в Верманском парке Риги прошел митинг солидарности с чеченским народом.

21 апреля 1995 года в Риге была открыта первая автозаправочная станция Shell. Компания ушла с латвийского рынка летом 2003 года.

В тот же день вступил в силу договор о безвизовом режиме между Латвией и Исландией.

21 апреля 1992 года в рижский эфир вышла первая частная телекомпания IGE TV.



21 апреля 1990 года в Риге на стадионе «Даугава» прошло собрание 8086 депутатов разных уровней, которое приняло призыв в Верховному Совету Латвийской ССР восстановить государственную независимость и построить социально-ответственное государство. Присутствовало также множество зрителей, в том числе и с плакатами с требованием закрыть латвийские границы.



21 апреля 1989 года в городе Яунелгава был открыт бронзовый бюст Ленина. Автор - Я. Струпулис.

21 апреля 1981 года в Риге начал работу контейнерный терминал на Кундзиньсале.

21 апреля 1973 года в Латвии прошел Всесоюзный коммунистический субботник. Согласно отчёта ЦК ЛКСМ Латвии, в субботнике приняло участие свыше 465 тысяч юношей и девушек, трудившихся на 455 стройплощадках и на сооружении 565 спортивных объектов. Объем выполненных работ составил 3,3 миллиона рублей. «Особенно хорошо потрудились молодые рабочие вентиляторного завода им. Фабрициуса, изготовив продукции на 5,3 тысячи рублей, и рыбоконсервного комбината им. Я. Рудзутака — 6,1 тысячи рублей», писала газета «Советская молодежь».

21 апреля 1960 года на Рижской студии телевидения была сделана первая видеозапись.

21 апреля 1944 года в Таллине немцами был задержан литовский курьер Казис Амбразеюс, при котором были обнаружены документы о тайной встрече участников сопротивления в Риге. После чего в Латвии были арестованы шесть человек.

21 апреля 1941 года были изъяты из обращения и объявлены недействительными для оплаты все стандартные марки с гербом Латвии, выпущенные до 1940 года включительно.



21 апреля 1938 года в Рижском латышском обществе президент Карлис Улманис торжественно открыл Дни леса.

21 апреля 1934 года в два часа ночи сотни активистов организации «Перконкрустс» вышли на латвийские улицы, клея на стены экстремистские листовки и кислотой выжигая на дверях и заборах свои лозунги. Полиции удалось задержать более ста человек.

21 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В Двинске циркулируют слухи, что в пограничных районах Латвии происходит противоправительственная белорусская агитация. Агитация ведётся незаметно и проводится, главным образом, во многих белорусских школах. По сведениям из СССР нити противоправительственной работы в латышских пограничных местностях исходят из белоруской советской столицы Минска. В СССР будто бы поднят вопрос о скором основании советской белорусской республики путём присоединения к ней польских, литовских и латышских пограничных районов. Для этой цели ассигновано 32 000 золотых рублей. Имеются сведения, что в Минске организуются красные белорусские банды, способствующие агитации путём террора».

21 апреля 1921 года в Риге начался суд над бывшим швейцаром Учредительного Собрания (ныне — Cейма) Карлисом Путраймсом, обвинявшимся в поджоге здания 17 октября 1920 года. В результате чего был нанесен значительный ущерб. Весь день выслушивали свидетелей. «Из свидетельских показаний выяснилось, что Путраймс придерживался большевистских взглядов, во время германской оккупации был заключен в тюрьму, откуда освобожден большевиками. На какой-то попойке Путраймс предложил тост за красную армию. У него всегда было много денег, он часто платил в ресторанах по большим счетам , в Иванов день прокутил 9000 рублей... Вел большевистскую пропаганду среди чинов команды Учредительного Собрания» - писала газета «Сегодня».

21 апреля 1918 года в Москве красные латышские стрелки по недоразумению вступили в перестрелку с милиционерами, охранявшими гостиницу «Метрополь». Стрелки уже хотели брать гостиницу штурмом, но по приказу Свердлова недоразумение было улажено.

Фото - president.lv, bank.lv,leninstatues.ru.rigazoo.lv, журнал "Атпута".