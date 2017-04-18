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С помощью досрочных выборов премьер-министр Великобритании укрепит свои позиции. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член правления Certus, ассоциированный профессор Латвийского Университета Даунис Ауэрс.

"Сейчас идеальный момент для того, чтобы объявить о досрочных выборах. На сегодняшний день оппозиция в парламенте очень слабая, такого не было на протяжении 30 лет. А поддержка Консервативной партии выросла до 45%. В этой ситуации премьер может увеличить число их представителей в парламенте. К тому же, это облегчить для Мей процесс брексита. Сейчас ей надо согласовывать каждое действие с депутатами индивидуально. А если большинство депутатов будет представлять одну политическую силу, с одним видением ситуации, то премьер-министр сможет свободнее принимать решения", - сказал он.

Как ранее писал Mixnews.lv, в Великобритании 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, также будет сформировано новое правительство.

По словам премьер-министра Терезы Мэй, стране после референдума о выходе из Евросоюза требуются определенность, стабильность и сильное руководство.

Как отмечает РИА Новости, решение о проведении выборов Мэй приняла после того, как опросы общественного мнения показали, что Консервативная партия повысила свой рейтинг популярности.