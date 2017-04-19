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Известная латвийская журналистка Байба Страутмане призывает латвийцев исполнить свой гражданский долг, а также проявить свою гражданскую активность и участвовать в предстоящих в июне выборах. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

"В 2009 году Центр Согласия+Латвийская Первая Партия/Латвияс цельш=38 голосов, активность 58,9%; в 2013 году - "Центр Согласия"/ЧСР=39 голосов, активность 55,55%. Чем меньше активность, тем лучше Ушарикам...", - написала журналистка, снабдив свой пост хэштегом #всенавыборы (#visiuzvēlēšanām)

Байба Страутмане напомнила также, что в 2009 году "Рига отделилась от Латвии, так как за это проголосовали "латыши" из списка Латвийской первой партии/Латвияс цельш".

На этот пост в соцсети отреагировали многие пользователи. В частности журналист Ивета Буйке похвалила свою коллегу. "Это правда. Поэтому в соцсетях происходит такая массированная пропаганда, что не надо идти на выборы, латышам уже не за кого голосовать. Русским есть...", - написала она.

В свою очередь другая пользовательница указала Байбе Страутмане, что нехорошо коверкать фамилии людей, имея в виду "Ушарикам".

@BaibaStrautmane @io7246 Vai Jums ļoti patīk, ja izcūko Jūsu uzvārdu, ja tā darāt ar citu vārdiem? — Silvija Radzobe (@SilRa_A) April 18, 2017

На что Страутмане ответила, что таким образом она обозначила сразу две фамилии тех "двух джеков, ответственных за свинство в городе и обворовывание рижан".

@SilRa_A @io7246 Man ļoti nepatīk, ka izcūko pilsētu un krāpj rīdziniekus, un nezinu īsāku veidu, kā vienā vārdā apzīmēt abus džekus, kas par to atbildīgi... — Baiba Strautmane (@BaibaStrautmane) April 18, 2017

Как сообщалось, во вторник, 18 апреля партии "Согласие" и ЧСР подали общий список и программу в Центральную избирательную комиссию. Под первым номером на выборах баллотируется Ушаков, под вторым - лидер ЧСР и вице-мэр столицы Андрис Америкс.

Приоритетами программы партий "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) на муниципальных выборах в столице будут ремонт столичных улиц и строительство новых объектов, сообщил сегодня журналистам председатель Рижской думы, лидер "Согласия" Нил Ушаков, представляя программу.

"На этих выборах мы не обещаем ничего такого, что уже не доказали делами. Мы продолжим все ранее начатые программы. Кроме того, планируется еще пять новых программ, которые были разработаны в последние годы, но финансово самоуправление может их позволить реализовать сейчас", - сказал Ушаков.