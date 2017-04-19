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Идея повысить налог на добавленную стоимость на лекарства была не просто неправильной, она была аморальной. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказал бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич. Так он прокомментировал сообщение о решении правительства не повышать ставку НДС на медикаменты.

"Это был бы неправильный путь, потому что эти деньги пришлось бы снять с народа, и это было бы вообще аморально. Ведь НДС - это добавленная стоимость, то есть человек который болеет, он поневоле добавляет, доплачивает", - сказал бывший министр.

Белевич поддерживает решение правительства не увеличивать налог на лекарства.

"Если бы на лекарства стали бы применять полную ставку налога на добавленную стоимость - 21%, тогда все лекарства и медицинские товары стали бы для людей почти на 10% дороже. Решение правительства не идти этим неверным путем я оцениваю очень положительно, но мне чрезвычайно интересно, где же все-таки оно найдет финансирование. А его придется найти, потому что в задачах правительства написано: ввести обязательное страхование здоровья, найти источники финансирования, закрепить это специальным законом об обязательном страховании здоровья. Такие законы есть и в Литве и в Эстонии", - пояснил он.

Есть у бывшего министра и идеи, где найти эти средства.

"В свое время, ещё будучи министром, я подал свое письменное предложение в Кабинет министров. В нем предлагалось выделить в будущем году 1% из социального налога, назвав его "налогом на здоровье", через год - 2%, ещё через год - третий процент. Потом пойти на увеличение ставки этого налога. Такой постепенный подход сопровождался бы реформами, и я уверен, что это предложение нашло бы поддержку социальных партнеров, работодателей и профсоюзов. Думаю, оно еще будет рассматриваться, потому что пока рассматривалось только одно предложение - наскрести 86 миллионов от поднятия НДС", - заявил Гунтис Белевич.

Напомним, как уже писал Mixnews.lv, премьер Марис Кучинскис сообщил, что вопрос об отмене сниженной ставки налога на добавленную стоимость на медикаменты правительством рассматриваться дальше не будет, а для финансирования здравоохранения будет найдено другое решение.