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Исламский культурный центр в Латвии не первый год занимается разъяснением религиозных знаний, призывает не следовать экстремистским идеям, и не поддаваться на эмоциональные призывы в социальных сетях, рассказал в интервью радио Baltkom председатель Исламского культурного центра Латвии Янис Хамза Луциньш.

Так он прокомментировал появившееся сообщение Полиции безопасности о том, что ранее возглавлявший Исламский культурный центр Олег Имран Петров вместе с семьей скрывшийся из Латвии и, как предполагается, примкнувший к боевикам "Исламского государства" присылал латвийским мусульманам пропагандистские материалы экстремистского характера.

Кроме того, по мнению главы Исламского центра, авторитет примкнувшего к ИГ активиста среди местных мусульман сильно преувеличен.

"В современном мире люди большинство информации получают из интернета и легко могут попасть под влияние эмоциональных проповедников. Но наш Центр уже давно заявил о своей непричастности к пропаганде экстремизма и уже много лет занимается прояснением понимания религии, как ей следовать, основываясь на знаниях, а не на эмоциях", - рассказал Луциньш.

В то же время, авторитет Олега Имрана Петрова вызывает сомнения у нынешнего главы Центра.

"Мы давно не получали никаких вестей от Петрова, кроме тех, которые видим на его профиле в социальных сетях. Но мы не можем быть уверены, что эти пропагандистские и экстремистские призывы распостраняет именно Олег, возможно, не он единственный имеет допуск к этому профилю. К тому же его авторитет среди местных мусульман в отчете полиции заметно преувеличен. Лично я не знаю ни одного его последователя, а если они и есть, то их единицы, и они это вынуждены скрывать", - сообщил Янис Хамза Луциньш.

Напомним, как уже писал Mixnews, в отчете Полиции безопасности за прошлый год сообщается, что бывший глава латвийского Исламского культурного центра Олег Имран Петров рассылал экстремистские материалы, переведённые на латышский язык.