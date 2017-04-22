22 апреля 2015 года руководитель клиники детских болезней Детской клинической больницы Даце Гардовска рассказала на пресс-конференции, что в период с 2000 по 2014 год в Латвии от инфекций, прививки против которых оплачивает государство, умерли 35 детей, не получивших соответствующей вакцины. Среди заболевших детей были и такие, которым нельзя было сделать прививку, и такие, не делать прививки которым решили родители.

В тот же день начальник Бюро по защите Конституции Янис Майзитис сообщил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама», что спецслужбы других стран, в том числе России, интересуются, кто будет президентом Латвии, Спецслужбы интересуются этим потому, что от нового главы государства зависит, как будут складываться отношения между странами, чтобы прогнозировать и комментировать.«Для того и существуют такие службы, чтобы этим заниматься», - сказал Майзитис.

22 апреля 2014 года в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ премьер-министр Лаймдота Страюума заявила, что идеи об отделении Латгалии инспирируются извне. Премьер напомнила, что недавно посещала Латгалию и беседовала с руководителями самоуправлений, в том числе русскими, и убедилась в том, что «в Латгалии все спокойно».

22 апреля 2013 года Совет по кризисному управлению решил объявить в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае чрезвычайное положение в связи с наводнением. В то утро уровень воды в Даугаве возле Даугавпилса достиг 7,88 метра, что было почти на метр выше критической отметки.

В тот же день президент Андрис Берзиньш призвал ветеранов Второй мировой войны и всех, кому дорога память павших, собраться 8 мая в 11 часов на минуту молчания на Братском кладбище в Риге.

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в Лигатне из вольера в парке «Лигатенские природные тропы» путем подкопа сбежала медведица Маде.

22 апреля 2011 года портал pietiek.com сообщил, что уже второй день в изоляторе кратковременного задержания находится бывший спикер Сейма Янис Страуме (ТБ/ДННЛ), который был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По данным портала, нарушение Страуме совершил в Тукумсе, а административное наказание отбывает в Юрмале.

22 апреля 2010 года полицией по подозрению в педофилии был задержан викарий Даугавпилсского прихода Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Агрис Павилс Левалдс. Позже был отпущен под залог.

В тот же день Сейм приняли поправки в Закону об иммиграции, облегчавшие выдачу видов на жительство иностранцам, которые вложили средства в латвийские предприятия или приобрели недвижимость на определённую сумму. За проголосовали 55 депутатов, против 0- 31, четверо воздержались.

В тот же день вице-президент Еврокомиссии Вивьен Рединг принесла извинения за случай, когда информация Еврокомиссии для эстонских и латвийских журналистов была распространена на русском языке, после того, как получила гневную отповедь латвийского евродепутата Инесе Вайдере.

22 апреля 2009 года Служба госдоходов сообщила, что за последние три года добилась заметных результатов в борьбе с зарплатами "в конвертах", но сейчас характеризует ситуацию как драматическую, отмечая, что из-за плохой экономической ситуации в Латвии она вернулась на уровень января 2008 года.

22 апреля 2008 года правительство утвердило информационный доклад МИД о выполнении декларации "Об осуждении осуществленного СССР тоталитарного коммунистического оккупационного режима", принятой Cеймом в 2005 году.

В тот же день в газете Latvijas Avize было опубликовано интервью с министром обороны Винетсом Велдре, который сказал: "Мне есть что делать, однако я вовсе не наивен. Было тут одно российское суденышко, хотело изучать водоросли в Балтийском море... Я также запретил лететь над Латвией одному самолету, о котором не было ясно, везет ли он цыплят в клетках или что-то другое". Министр сообщил также, что велел проверить "один-другой дом напротив наших военных учреждений". Отвечая на разные вопросы, Велдре неоднократно указывал, что отнюдь не наивен.



22 апреля 2006 года на субботнике по уборке долины реки Абава впервые появился Цукменс.

В тот же день в Балтинаве Балвского района Латвии воры проникли в магазин через выбитое окно и украли алкогольные напитки и продукты питания. Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили примерно в 50 метрах от магазина двух спящих мужчин, вокруг которых валялись украденные бутылки со спиртным. Третий подозреваемый был задержан на автобусной остановке. Задержанные мужчины 31, 35 и 36 лет пояснили, что кражу совершили будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.



В тот же день «впервые в истории Латвии три наших бизнесмена - Денис Ульянов, Дмитрий Раутбард и Оярс Янсонс - покорили вершину вершин - Северный полюс. Шампанское на «шапке земли» распить не удалось: оно замерзло» - сообщила газета «Час».

22 апреля 2005 года в Сейм был передан проект осуждающей коммунистический режим декларации, разработанный под руководством партии "Новое время". Проект поддержали депутаты ТБ/ДННЛ, а также - по одному представителю Латвийской первой партии и Народной партии. В декларации "Об осуждении осуществляемой в Латвии политики тоталитарного коммунистического режима СССР" была выражена решимость принять закон о подсчете и возмещении убытков, нанесенных оккупационным режимом.

В тот же день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга получила письмо от президента Венгрии Ференца Мадля , в котором он описывал трагические страницы истории венгерского и латышского народов, связанные с событиями Второй мировой войны.

В тот же день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга получила письмо от президента Португалии Жоржа Сампайо , в котором он отметил трагическое прошлое стран Балтии.

22 апреля 2004 года около 9.30 на Юрмальской окружной дороге грубо нарушил правила дорожного движения автомобиль Volvo министра благосостояния Дагнии Стаке с госномером MK-9. Машина мчалась по окружной дороге в сторону Риги со скоростью 130 км/час, а через Спуньциемс, где разрешено ехать со скоростью 70 км/час, она пронеслась со скоростью 100 км/час. По Юрмальскому шоссе авто министра неслось со скоростью 150 км/час.

В тот же день латвийский МИД призывал Россию серьезнее заняться предотвращением проявлений расизма, антисемитизма и национальной нетерпимости.

22 апреля 2003 года из кругосветного плавания в Вентспилс прибыла яхта Milda под командованием капитана Роланда Миллерса и экс-премьера Латвии Мариса Гулбиса. На набережной порта команду яхты встречали около полутора тысяч горожан во главе с мэром Вентспилса Айваром Лембергсом. Лембергс поздравил мореходов и угостил их копченой камбалой и "Ужавским" пивом. Мореплаватели признались, что во время долгого плавания им больше всего не хватало настоящей латышской пищи - селедки и ржаного хлеба.

В тот же день правительство утвердило лимиты стоимости аренды автомашин для госучреждений, согласно которым, арендуемая для премьер-министра автомашина вместе с дополнительным оснащением не может стоить дороже 15 000 латов. По предложению премьера Эйнара Репше было решено, что стоимость автомашины не может превышать пяти, а не трех лет ее аренды, как было предусмотрено проектом правительственных правил. "Наша задача - осуществить новый прогрессивный метод, который дал бы экономию госбюджету", - сказал Репше.

22 апреля 2002 года в десяти школах Риги, относительно которых имелись большие подозрения в активности наркодилеров, начали дежурить полицейские. Такое решение принял комитет Рижской думы по образованию, делам молодежи и спорта.

22 апреля 1999 года председатель Рижской думы Андрис Берзиньш сказал в интервью Латвийскому радио, что снижение тарифов коммунальных платежей не ожидается ранее, чем через 10 лет.

В тот же день Латвия подписала устав Международного уголовного суда.

22 апреля 1998 года начало работу представительства Латвии в НАТО, разместившееся в главной штаб-квартире блока в составе одного дипломата и одного военного представителя.

В тот же день во время вооруженного нападения на автозаправочную станцию Lukoil на проспекте Вецаку в Риге, были убиты инкассатор и случайный посетитель.

22 апреля 1994 года в Скрунде прошел концерт "Рок против скрундского локатора", как символа советской оккупации.

22 апреля 1993 года Банк Латвии закончил изъятие из обращения латвийских рублей.

22 апреля 1992 года депутат Рижской думы Модрис Луянс провел возле здания Кабинета министров акцию "Работаем вместо правительства", раздавая картошку и бульон бедным рижанам.

22 апреля 1990 года были на рижский Христорождественский собор были установлены десять позолоченных крестов, подаренные благотворителем из Западной Германии Владимиром Фельдманисом.

22 апреля 1989 года был основан рижский Мотор-Музей.



22 апреля 1977 года в Юрмале, в Дубулты, был открыт памятник Ленину.



22 апреля 1976 года в Добеле был открыт памятник Ленину.



22 апреля 1936 года открывая в Национальной опере Дни леса, Карлис Улманис призвал латышей сажать деревья в память о разных событиях.



22 апреля 1938 года в Риге, в Доме спорта президент Карлис Улманис открыл первый конгресс спорта и приветствовал две с половиной тысяч латвийских спортсменов.

22 апреля 1929 года в Риге произошло наводнение. Уровень воды в Даугаве поднялся на два метра, затопило Торнякалнс, Спилве, Ильгуциемс, Кундзиньсалу и Волери.

22 апреля 1921 года суд приговорил бывшего швейцара Учредительного Собрания (ныне — Cейма) Карлиса Путраймса, обвинявшего в поджоге здания 17 октября 1921 года, к каторжным работам на 15 лет с лишением прав. Его дочь Милда была оправдана. Путраймс подал апелляционную жалобу, но Судебная Палата приговор суда утвердила.

22 апреля 1887 года в Митаве (Елгаве) молния ударила в губернаторский дворец, повредила часть крыши, трубу и пробила стол.

Фото - mixnews.lv, kasjauns.lv, leninstatues.ru, газеты "Час" и "Ритс", журнал "Атпута".