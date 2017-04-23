23 апреля в истории Латвии: день цветов



23 апреля 2016 года президент Латвии Раймондc Вейонис, впервые в этом качестве, принял участие в Большом субботнике - в уборке и благоустройстве природного парка «Синие горы Огре» вместе с работниками Госканцелярии, учащимися Огрского техникума и местными жителями. Эксклюзив | президент Латвии Раймондc Вейонис, впервые в этом качестве, принял участие в Большом субботнике - в уборке и благоустройстве природного парка «Синие горы Огре» вместе с работниками Госканцелярии, учащимися Огрского техникума и местными жителями.

в Саласпилсе, в Национальном Ботаническом саду президент Андрис Берзиньш открыл новую оранжерею, возведенную при помощи средств Европейского фонда регионального развития. Её стоимость – 3,4 миллиона евро, она полностью компьютеризирована.



В тот же день в Национальной библиотеке и связи с президентством Латвии в Совете ЕС посол Нидерландов Хенк ван ден Дул торжественно преподнес новый сорт тюльпанов под названием «Латвия» парламентскому секретарю министерства иностранных дел Занде Калнине-Лукашевице. Там же был подписан сертификат, который официально зарегистрировал тюльпан «Латвия» как новый сорт.



23 апреля 2014 года, в 11:30, 100 мужчин устроили демонстрацию возле Сейма и принесли 100 приглашений депутатам на пресс-конференцию, где организация «Дзимта» обещала ознакомить общественность с позицией депутатов относительно сексуального воспитания и гендерных реформ.

23 апреля 2013 года суд Центрального района Риги получил иск «Центра согласия» против партии «Единство» за клевету, с требованием компенсации и отзыва недостоверной и порочащей информации. ЦС хотел взыскать с «Единства» 10 тысяч латов.

В тот же день лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в интервью газете «Неаткарига» заявил, что «Единство» готовит клеветническую кампанию против Национального объединения.

23 апреля 2012 года утром на ул. Лубанас в Риге полицейская автомашина врезалась в фонарный столб. Как сообщили в полиции, экипаж в автомашине Volvo вел наблюдение за дорожным движением, когда мимо него на большой скорости пронесся автомобиль. Во время погони за нарушителем водитель-полицейский не справился с управлением, и Volvo врезался в фонарный столб, который упал на автомобиль. Полицейские не пострадали, но автомобиль получил повреждения.

В тот же день сбежавшую из вольера в парке «Лигатненские природные тропы» путем подкопа медведицу Маде пришлось застрелить, так как заманить животное обратно в вольер не удалось, а воле она могла представлять угрозу для людей.

23 апреля 2010 года одна из организаторов Вселатвийского субботника Вита Яунземе в интервью LTV призвала жителей ни в коем случае не сжигать отходы. «Я скажу просто — если вы будете сжигать, то ваши дети будут импотентами, возможно, гомосексуалистами, возможно, неспособными к репродукции, возможно, будут болеть всевозможными аллергиями, астмами, сердечными заболеваниями и так далее. И вы сами, разумеется. И еще ваши соседи», — заявила Яунземе.

В тот же день около 20.40 на ул. Ригас в Баложи Кекавской волости потерпел аварию автобус 23-го маршрута предприятия "Ригас сатиксме". Водитель автобуса и две девушки погибли на месте происшествия. Как было установлено, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его организме было обнаружено 2,4 промилле алкоголя.



23 апреля 2009 года президент Валдис Затлерс посетил город Екабпилс и, среди прочего, осмотрел местную тюрьму.

В тот же день мэр Риги Янис Биркс торжественно открыл первую очередь Рижского музея югенд-стиля в здании по ул. Алберта 12. Для посетителей музей был открыт с 25 апреля.



В тот же день в центре Риги прошла акция протеста студентов против сокращения финансирования высшего образования. У главного здания Латвийского университета на бульваре Райня студенты расстелили на газоне одеяла и коврики и на фоне плаката «Картошка — будущее высшего образования?» и «ЛУ — Home, sweet home» пекли на гриле картошку, демонстрируя таким образом, какое будущее, на их взгляд, ждет учащуюся молодежь в Латвии. Студентов, жарящих картошку, можно было видеть и перед зданием Рижского технического университета. Но там их было меньше и без плакатов.

23 апреля 2008 года на Кокнесском острове на реке Даугава была посажена яблоневая аллея, положившая начало разбивке Сада судьбы в память о жертвах тоталитарных режимов 20-го века.

23 апреля 2007 года суд Центрального района Риги решил оставить мэра Вентспилса Айвара Лембергса под стражей.



В тот же день член правления проекта Wall of the World Ансис Липенитис сообщил, что уже за первые сутки после начала акции "Стена мира" о своем участии в ней заявили свыше тысячи человек. Проект (на фото) предусматривал строительство в Латвии парка площадью 47 гектаров, где должны быть возведены 272 гранитных стены, покрытые табличками с выгравированными на них сведениями о 65 миллионах жителей планеты. В сентябре 2009-го было объявлено, что проект заморожен.

В тот же день министры ознакомились с разработанным Министерством юстиции докладом о необходимости внесения изменений в законодательные акты, регулирующие избирательные права лиц в местах заключения и поддержали предложение о предоставлении права участвовать в выборах заключенным. Министерство указало, что влияние заключенных лиц на исход выборов будет незначительным.

23 апреля 2006 года в Зиемупе Лиепайского района было открыто первое в Латвии бюро Деда Мороза, которое, как сообщалось, будет работать круглый год.

23 апреля 2005 года на конференции Народной партии в Айзкраукле депутат Cейма Александр Кирштейнс резко раскритиковал процесс натурализации, предложил его приостановить и провести "аудит" среди тех, кто получил гражданство путем натурализации.

23 апреля 2004 года Госсекретарь МИД Латвии Марис Риекстиньш вызвал посла России в Латвии Игоря Студенникова и вручил ему ноту. В ней, в частности, говорилось: «На основании информации служб госбезопасности МИД Латвии констатировал, что один из сотрудников посольства России предпринял действия, не совместимые со статусом дипломата».Российским дипломатом, выдворения которого потребовала Латвия, был второй секретарь посольства РФ в Риге Петр Уржумов.

В тот же день на железнодорожной станции Земитаны в Риге была взорвана часть подъездного пути. Взрыв прогремел около 7.00 на железнодорожной линии Рига — Саулкрасты. Был уничтожен участок рельсовых путей длиной примерно в 45 см, мощность взрывного устройства, по подсчетам полиции, составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

23 апреля 2003 года ряд общественных организаций Латвии распространили заявление о создании Штаба по защите русских школ.

В тот же день стало известно, что бывший гендиректор Агентства приватизации Янис Наглис стал лицом рекламы средства от импотенции Cialis.

В тот же день Юрмальский суд приговорил к трем годам тюрьмы Федора Панькива, ограбившего организаторов фестиваля «Новая волна». В гостинице, где проживали организаторы и участники фестиваля "Новая волна", Панькив выдавал себя за журналиста. Из четырех гостиничных номеров им было похищено в общей сложности около 10 тыс долларов США (5850 латов). Судья рассказала, что психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость подсудимого, но он окончательно деградировал в социальном плане.

23 апреля 2002 года газета Diena сообщила, что ультраправый Французский национальный фронт, лидер которого Жан-Мари Лепэн имел неожиданный успех в первом туре выборов президента Франции, в свое время проявил интерес к Латвии, наладив контакты с объединением ТБ/ДННЛ. Председатель объединения Марис Гринблатс подтвердил газете, что 18 ноября 1994 года по их приглашению для налаживания контактов с латвийскими организациями националистического толка Латвию посетил тогдашний заместитель Лепэна Бруно Мегрэ.



В тот же день Полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с выпуском возглавляемым Айваром Гардой издательством «Виеда» книги «Гомосексуализм — позор и бич человечества» (на фото). Уголовное дело было возбуждено по перечисленным в ст. 271 Уголовного закона признакам преступления — оскорбление чести и достоинства представителя власти или другого государственного должностного лица.

23 апреля 2001 года в Риге около тысячи студентов собрались утром у здания Кабинета министров, чтобы привлечь внимание правительства к проблемам финансирования высшего образования. Студенты держали в руках плакаты, адресованные некоторым министрам и политикам:«Дай Бог, Андрис, такое образование, чтобы заработать 29 миллионов!», адресованный бывшему премьер-министру Андрису Шкеле, получившему вексель на такую сумму; «Это дело не чистое, Марек!», обращенный к министру внутренних дел в связи с этим векселем, а также «Студент в тени голода» и другие. Самый лаконичный плакат гласил: «Кушать!».

Той же ночью (по рижскому времени), президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга впервые встретилась встретилась с президентом США Джорджем Бушем и его советницей по национальной безопасности Кондолизой Райс. Также с Вайрой побеседовали вице-президент Роберт Чейни и госсекретарь Колин Пауэлл.

23 апреля 1999 года в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи с госсекретарем США Мадлен Олбрайт президенты Литвы, Латвии и Эстонии Валдас Адамкус, Гунтис Улманис и Леннарт Мери заверили, что Балтийские страны готовы продолжать свои усилия добиваться членства в НАТО, увеличивая военные расходы и модернизируя вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО.

Той же ночью латвийская экспедиция на воздушном шаре добралась до Северного полюса, став восьмой командой в мире, которая это сделала.

23 апреля 1998 года Сейм принял «Закон о забастовках», определяющий права и обязанности сторон в ходе предварительных переговоров о трудовых спорах коллектива, а также во время забастовки. Помимо этого, закон установил ограничения прав на забастовку, основания для признания забастовки или объявления забастовки незаконными, а также порядок контроля за ходом забастовки.



23 апреля 1996 года Латвия установила дипломатические отношения с африканскими государствами Республикой Кенией и Республикой Чад.

23 апреля 1990 года пленум Верховного суда призвал Верховный Совет Латвийской ССР признать незаконными все решения судебных и внесудебных институтов, на основании которых, в соответствии с законами оккупационной власти, были репрессированы жители Латвии, и реабилитировать их.



23 апреля 1982 года в Риге у памятника Красным латышским стрелкам, по решению ЦК ЛКСМ Латвии, был установлен Пост номер 1. Комсомольцы в форме стрелков несли там почетный караул, это право надо было заслужить в соревновании между школами.



23 апреля 1943 года в 11.35 в Пабажи из-за неисправности мотора упал финский бомбардировщик Ju-88, следовавший из Германии после обучения там экипажа. Погибли три летчика и капрал, летевший в отпуск. В 2013 году им в Пабажи был установлен памятник (на фото).

23 апреля 1940 года Кабинет Министров под руководством президента Улманиса утвердил представленный военным министром генералом Беркисом законопроект об обороне, который назвали конституцией военного министерства и армии.



23 апреля 1926 года вышел первый номер латвийского журнала Radio.

23 апреля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Вирслейтенант Цукур, построивший небольшой аэроплан и прикрепивший к нему мотор от своего мотоциклета семи лошадиных сил, ежедневно совершает на взморье пробные полеты, собирая громадные толпы любопытных либавцев. На днях он собирается проделать несколько «мертвых петель», на что местные знатоки смотрят скептически и отговаривают всячески смелого пилота. Г. Цукур собирается посетить Ригу, где продемонстрирует свой оригинальный летательный аппарат поднимающийся, однако, на 300-400 метров».



23 апреля 1923 года в Ригу прибыл германский пароход «Ориандо» с 124 бочками металлических монет, главным образом, никелевых, достоинством в 10 и 20 сантимов, сообщила газета «Сегодня». На следующий день монеты уже поступили в обращение.

В тот же день принятый Сеймом закон предоставил епископу евангелическо-лютеранской церкви право пользования рижским Домским собором и принадлежащими ему зданиями и площадями.

23 апреля 1921 года в связи с мирным временем был ликвидирован Латвийский военный флот. Моряков демобилизовали, а корабли вернули их прежним владельцам.

23 апреля 1906 года на территории нынешней Латвии была отмечена небывалая для этого времени года температура - 22 градуса тепла.

Фото - mixnews.lv, rod.lv, president.lv, ibook.lv, walloftheworld.org, журнал "Неделя".