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напротив здания турецкого посольства в Риге прошла акция, посвященная 100-летию геноцида армян в Османской империи. Инициатором памятного шествия и пикета был настоятель единственного построенного по канонам Армянской апостольской церкви храма в Северных и Балтийских странах Тер Хосров Степанян.

В тот же день депутат Андрейс Элксниньш обратился с заявлением в Полицию безопасности, требуя расследовать начатый неким Каспарсом Межавилксом сбор подписей за создание «гетто для неграждан». Межавилкс 14 апреля разместил на портале peticijas.com призыв «остановить пятую колонну России в нашем Отечестве». В петиции предлагалось гарантировать защиту общества, разместив «промосковские силы» - неграждан и граждан России с видом на жительство - на отдельных территориях, которые контролировали бы органы безопасности. Как сообщил телеканал LTV7, в Полиции безопасности сказали, что для привлечения к ответственности нет оснований, так как нет призыва выступать против какой-то определенной этнической группы.



24 апреля 2014 года для участия в военных учениях в Латвию прибыла рота воздушных десантников из 137-й американской бригады, дислоцированной в Европе. 150 американских солдат были размещены на Адажской военной базе. Вопреки заявлению посольства США о том, что американские военнослужащие будут находиться в Латвии по крайней мере до конца года, министр обороны Раймондс Вейонис отметил, что срок будет зависеть от действий России в приграничной полосе и развития ситуации на Украине.



24 апреля 2013 года президент Андрис Берзиньш в ходе визита в Азербайджан возложил в Баку цветы к памятнику Гейдару Алиеву.



В тот же день в Даугавпилсской крепости, в бывшем здании Арсенала, торжественно открылся Художественный центр Марка Ротко. На открытии присутствовали высокопоставленные должностные лица, сын художника Кристофер Ротко и дочь Кейт Ротко-Притцель (на фото), а также зарубежные искусствоведы.

24 апреля 2012 года председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Инара Мурниеце заявила, что руководство торговой компании Elkor должно извиниться за скидочную акцию, которая дискриминирует граждан Латвии. В ходе акции покупателям с иностранными паспортами предлагалась скидка в размере 11%. «К сожалению, этот случай породил прецедент — дискриминацию граждан Латвии в своей стране», - сказала Мурниеце.



24 апреля 2010 года в стране проходил Большой Субботник, в котором участвовали и высшие лица государства. Президент Валдис Затлерс трудился на обустройстве дендрологического парка в Скривери.

В тот же день в Лиепае во время субботника водолазы, занимавшиеся очисткой Торгового канала, обнаружили неизвестный вид крабов. Начальник Штаба флотилии Морских сил Юрис Розе пояснил, что крабы, скорей всего, были завезены на заходящих в порт судах.

В тот же вечер, около 22 часов, в Риге на ул. Гоголя у контролёра предприятия общественного транспорта «Ригас сатиксме» Роберта Акерманиса возник конфликт с безбилетниками, которые напали на него с камнями. Для спасения своей жизни он применил боевое оружие, выстрелив в воздух. Позже по неофициальной просьбе контролера полиция объехала район, но агрессивных безбилетников не обнаружила. Как сообщил пресс-секретарь «Ригас сатиксме» Виктор Закис, имеющаяся в распоряжении предприятия информация свидетельствует о том, что контролер сам своим неадекватным поведением спровоцировал безбилетников, поэтому он был уволен.



24 апреля 2009 года на внеочередном заседании правительства, созванном президентом Затлерсом, был заслушан доклад Комиссии по стратегическому анализу при президенте Латвии. Вызванный финансовым кризисом экономический спад представляет серьёзную угрозу для стабильности социальной системы в долгосрочной перспективе, особенно в областях пенсий и демографии, говорилось в докладе. У членов комиссии имелось семь конкретных предложений, как надо действовать.

В тот же день полиция Риги до выяснения обстоятельств задержала фигурировавшего в свое время в списке миллионеров Вадима Макаренко, который устроил погром в Музее декоративного искусства и дизайна на открытии персональной выставки своей жены Иоланты Вадопалас. Как сообщал журнал «Привата дзиве», муж художницы испортил произведения искусства и выбил стекла. Вадопалас пытался развестись с Макаренко уже три года. За несколько дней до открытия выставки мужчина потребовал от руководства музея отменить ее, а когда его требования были проигнорированы, стал угрожать, что явится на выставку и устроит погром.



24 апреля 2008 года президент Валдис Затлерс в Вашингтоне впервые встретился с президентом США Джорджем Бушем.

В тот же день Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, выявив нарушения правил финансирования партий, допущенные в период предвыборной агитации в 2006 году, поручило пяти латвийским партиям перечислить в госбюджет незаконно потраченные деньги - в общей сложности 1 055 582 лата. Самую большую сумму незаконно полученных и потраченных денег - 1 027 366 латов - должна была перечислить в госбюджет Народная партия.

В тот же день министр внутренних дел Марекc Сеглиньш заверил, что полиция на мероприятиях у монумента Освободителям Риги 9 мая не допустит демонстративного распития алкогольных напитков и других нарушений общественного порядка. Полиция разработала план безопасности, по которому будет действовать в соответствии с ситуацией. «Бардака мы не допустим», - заявил Сеглиньш.

24 апреля 2007 года правительство Латвии поддержало выделение 750 тысячи латов на улучшение системы охраны мест заключения. Агентству приватизации было разрешено из прибыли, полученной в результате приватизации объектов госсобственности, выделить эту сумму Управлению по делам заключения для приобретения и совершенствования инженерно-технических средств охраны периметра мест заключения.

В то жн утро за попытку взобраться на памятник Свободы в Риге были арестованы двое иностранцев - граждане Польши и Норвегии.

24 апреля 2006 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейбергав в опубликованном в в российской газете «Новые известия» интервью очередной раз подтвердила готовность занять пост генерального секретаря ООН, подчеркнув при этом, что ее кандидатуры на этот пост никто не выдвинул. На вопрос, есть ли у нее желание возглавить ООН, президент ответила: «В том смысле, что я мечтала об этом всю свою жизнь, конечно, нет. Но если бы сейчас кто-то пришел и сказал мне, что я могу занять этот пост и смогу работать на благо человечества, то я согласилась бы. Потому что — как бы наивно это ни прозвучало — именно об этом я мечтала всю жизнь».

В тот же день в Юрмале на территории национального парка «Кемери» начался пожар, на следующий день лес горел уже на площади более 100 гектаров.

24 апреля 2005 года руководитель группы по обеспечению безопасности визита президента США Джорджа Буша, министр обороны Эйнарc Репше сказал: «С финансовой точки зрения визит президента США не следует рассматривать только как трату средств, это одновременно и хорошие инвестиции в техническое вооружение наших структур безопасности. Очень много технических средств, предназначенных для обеспечения безопасности визита президента США, закупаются насовсем, и они останутся у наших служб», - добавил он.

В тот же день стал известен прогноз Министерства благосостояния о том, что из-за низкой рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни через 55 лет каждому работающему жителю Латвии придется содержать одного пенсионера. Минблаг предлагал создать резервный пенсионный фонд.

24 апреля 2003 года после острых дискуссий Совет Рижской думы по памятникам решил установить статую Петра I в рижском парке Виестурдарзс, недалеко от вяза, свое время посаженного там Петром I.

24 апреля 2002 года директор Центра государственного языка Дзинтра Хирша, проработавшая в этой должности 10 лет, подала заявление об увольнении.

В тот же день известный ведущий Общественного российского телевидения Владимир Познер выразил недоумение в связи с нормами латвийского законодательства, ограничивающими использование иностранных языков на телевидении, которые он назвал «глупыми». Во время встречи с руководством Рижской думы Познер сказал, что не понимает, почему в одной телепередаче не могут звучать два языка. «Чему это мешает?» — недоумевает Познер, добавив, что в телепередаче могут звучать два и «хоть пять языков».

В тот же день на собрании акционеров Мангальского судоремонтного завода он был переименован в АО Terminals Vecmilgravis.

24 апреля 2000 года в Риге была зарегистрирована рекордная температура воздуха - 27 градусов тепла.

24 апреля 1999 года в 4.04 по латвийскому времени латвийская экспедиция в составе Гунарcа Дукште, Виестурcа Козиолса и Вилиса Дамбиньша впервые достигла на воздушном шаре Северного полюса. Латвийская команда стала восьмым экипажем в мире, достигшем этой точки земного шара на воздушном шаре.

24 апреля 1996 года Демократическая партия «Саймниекс» выдвинула кандидатуру председателя Сейма Илги Крейтусе на должность президента Латвии.

24 апреля 1993 года Латвийский совет по радио и телевидению принял решение о переносе программы «Останкино» на дециметровый канал.



24 апреля 1988 года состоялся первый конкурс красоты «Мисс Рига», победительницей которого стала ученица 11 класса 82-ой средней школы Синтия Енерте. Конкурс был организован фирмой «Форумс» и Рижским экспериментальным молодежным центром.



24 апреля 1970 года в Лиепае был открыт памятник Ленину. Был демонтирован 23 августа 1991 года, впоследствии расплавлен на сувенирные колокольчики.

24 апреля 1941 года газета «Падомью Латвия» сообщила, что пахари Абренского округа получили подарок от старших товарищей — трудового крестьянства колхоза «Путь к социализму» Хакасского автономного округа Красноярского края — высокоценные селекционные семена пшеницы.

24 апреля 1942 года в Риге состоялось заседание немецкого Особого суда, на котором впервые рассматривалось дело о слушании запрещенных радиостанций и распространении слухов. Обвинялись 50-летний торговец Ансис Роде и 63-летний слесарь Янис Брекс, которые совместно слушали и пересказывали сообщения лондонской и других радиостанций. Свидетельница Дреймане на суде под присягой показала: Роде говорил ей о том, что речи министра пропаганды Геббельса - неправда, что положение на фронте неблагоприятно для немцев и что к Новому году большевики снова будут в Риге. Суд приговорил Роде к пяти годам тюрьмы, а Брекса — к трем, сообщила газета «Тевия».



24 апреля 1937 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «Латвийское предприятие автосообщений Я.Лацумс и Б.Измайлович завтра выпускают в обращение на автобусных рижских линиях 22 и 34 новые, современных обтекаемых линий, автобусы, которые построены на специальных шасси типа «Бульдог» шведской фабрикой VoIvo. В автобусе места для 50 человек, автоматические двери, автобусы обошлись в 20 тысяч латов».

24 апреля 1925 года, по сообщению газеты «Сегодня», для нужд советского посольства из Москвы в Ригу прибыли 225 килограммов крымского вина.

24 апреля 1456 года была закончена первая очередь строительства Бауского замка.

Фото - president.lv, mixnews.lv, leninstatues.ru, газета "Яунакас Зиняс", программа "Лабвакар". Министерство обороны ЛР.