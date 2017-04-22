Винькеле о реформах: пытаемся разрулить все то, что скопилось за долгое время (6)

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Эксклюзив | 22 апреля 2017 года, 15:52

Долгое время в Латвии не предпринималось активных действий для усовершенствования народнохозяйственной системы и развития, теперь же все реформы приходится делать одновременно, что является очень сложной задачей. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии "Единство" Илзе Винькеле.

"Как свидетельствует опыт, в том числе и мировой, сразу много дел в одно время не потянуть. Как в анекдоте - невозможно удержать три арбуза в двух руках. Так и с реформами в Латвии. Мы находимся в очень странном периоде развития. Все эти вещи скопились, за долгое время до них никак не доходили руки, и теперь все это разом обрушилось. Сейчас политики в меру своего понимания пытаются все это разрулить", - сказала депутат.

На протяжении последних двух лет правительство Латвии проводит масштабные реформы в образовании, здравоохранении, в налоговой системе.

Комментарии 6
леший1 час назад
асфальтная болезнь отшибла память?---винькеле, как будто, впервые увидела стопки бумаг у себя на столе---будем разгрЕБАТЬ сказала она и ушла на очередную кофейную паузу====смотри не наступи опять на арбузную корку, а то в следующий раз не отделаешься, сломанным велосипедом
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читатель1 час назад
"Интересно девки пляшут". Госпожа Винькеле, а кто все эти годы не предпринимал активных действий для усовершенствования народнохозяйственной системы и развития.Кто эти политики и из каких партий.Какая партия была во глава этого преступного бездействия? Господин Репше и партия Jaunais laiks(прародитель Единства)с 2002 года в правительстве. Единство основана в 2010 году. Вы почти 15 лет у власти(партия) и все время в правительстве и ничего не делали, а теперь рассказываете умные фразы про реформы.Может в начале надо ответить за те годы и доведение Латвии до нынешнего состояния?Когда министры и депутаты купаются в роскоши и каждые полгода повышают себе оклады, а народ получает зарплаты до 70 евроцентов в час и нет денег на медицину и образование...
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GM1 час назад
И правильно ! Аккуратненько перед выборами надо же показать себя.
'ТОЛЬКО Я И МОЯ ПАРТИЯ'остальные-полный отстой .
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