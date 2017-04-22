Эксклюзив |

Долгое время в Латвии не предпринималось активных действий для усовершенствования народнохозяйственной системы и развития, теперь же все реформы приходится делать одновременно, что является очень сложной задачей. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии "Единство" Илзе Винькеле.

"Как свидетельствует опыт, в том числе и мировой, сразу много дел в одно время не потянуть. Как в анекдоте - невозможно удержать три арбуза в двух руках. Так и с реформами в Латвии. Мы находимся в очень странном периоде развития. Все эти вещи скопились, за долгое время до них никак не доходили руки, и теперь все это разом обрушилось. Сейчас политики в меру своего понимания пытаются все это разрулить", - сказала депутат.

На протяжении последних двух лет правительство Латвии проводит масштабные реформы в образовании, здравоохранении, в налоговой системе.