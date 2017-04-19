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Социальные сети стали не только главным средством связи между политиками и электоратом, но и основной площадкой, на которой политики повышают свою популярность перед выборами. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель фракции "Согласие" в Сейма Янис Урбанович.

"Уходит традиционная аристократическая модель элитной политики, когда собираются мудрецы и вытачивают идеальную позицию. Сейчас кто смел - тот и съел. Это проблема все партий во всем мире. Сегодня Twitter, Facebook, Instagram и прочее побеждают все СМИ. Древние, старые политики, мамонты - они либо приспосабливаются к общению в Twitter, либо проваливаются через сито времени и восприятия народа. Звездеть через Twitter и Facebook пытаются не только новые, но и старики. Мне кажется, в этом состязании из всех политиков, которых я вижу в Латвии, наиболее ярко звездит именно Нил (Нил Ушаков - мэр Риги, Mixnews)", - сказал Урбанович.

Добавим, 3 февраля в Латвии официально начался предвыборный период, в ходе которого на партии распространяться различные ограничения. Так, в день выборов и накануне запрещено размещение агитационных материалов в электронных СМИ, теле- и радиопередачах, в публичных помещениях и на улице, в изданиях прессы и интернете.

При этом государство сделало поблажки политикам в отношении общения в интернете или выражения своего мнения в социальных сетях. По мнению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, запрет на выражение мнения в соцсетях неоправданно ограничивает свободу слова.