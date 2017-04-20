Винькеле: если не провести реформу вузов, молодежь будет уезжать в Оксфорд (13)

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Эксклюзив | 20 апреля 2017 года, 07:01

Из Латвии продолжит уезжать талантливая молодежь, если не упорядочить систему высшего образования, так считает председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии "Единство" Илзе Винькеле. Такое мнение она высказала в эфире радио Baltkom.

"Сейчас между латвийскими вузами наблюдается жесткая конкуренция, они вынуждены бороться за каждого студента. Если мы до сих пор делаем вид, что, в принципе, в этой сфере ничего не изменилось, то мы идем в тупик, потому что способные молодые люди не будут выбирать между университетом в Даугавпилсе и Лиепае, а будут выбирать Оксфорд или Мюнхен. Если мы будем почивать на лаврах и думать, что все прекрасно и великолепно, то отток талантливых людей из Латвии не уменьшится. Молодежь продолжит уезжать", - указала политик.

По мнению Винкеле, для того, чтобы сделать латвийские вузы конкурентноспособными, нужно добиться, чтобы в первую очередь , чтобы они могли конкурировать с соседями, с вузами Балтийского региона.

Комментарии 13
Sedna3 часа назад
Винькелиха сравнила латышские ВУЗы с Оксфордом! Даже и комментариев нету :))
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973 часа назад
Конечно молодежь будет уезжать, вы так (работаете) последние годы что не только молодежь уезжает!Реформы везде а толк от них где?!
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Крик3 часа назад
У нас люди в целом, последний хрен коня доедают в овраге и оплатить учёбу в любом другом дорогом месте ну никак не получиться, да и кому сейчас нужны гуманитарии по Миру??? Их запредельный штат давно раздут и уже паразитирует в каждом государстве, а выпускать класс техников инструментальщиков я понял эта дура не собирается. Видимо всё продолжает жить в узком пространстве своего аквариума, скоро выпечь хлеб для себя будет просить у филолога.
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