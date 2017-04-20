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Из Латвии продолжит уезжать талантливая молодежь, если не упорядочить систему высшего образования, так считает председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии "Единство" Илзе Винькеле. Такое мнение она высказала в эфире радио Baltkom.

"Сейчас между латвийскими вузами наблюдается жесткая конкуренция, они вынуждены бороться за каждого студента. Если мы до сих пор делаем вид, что, в принципе, в этой сфере ничего не изменилось, то мы идем в тупик, потому что способные молодые люди не будут выбирать между университетом в Даугавпилсе и Лиепае, а будут выбирать Оксфорд или Мюнхен. Если мы будем почивать на лаврах и думать, что все прекрасно и великолепно, то отток талантливых людей из Латвии не уменьшится. Молодежь продолжит уезжать", - указала политик.

По мнению Винкеле, для того, чтобы сделать латвийские вузы конкурентноспособными, нужно добиться, чтобы в первую очередь , чтобы они могли конкурировать с соседями, с вузами Балтийского региона.