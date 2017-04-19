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Конкурентноспособности местных вузов мешает жесткое регулирование закона о латышском языке, а также «шкурный интерес» определенных лиц, так считает председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии "Единство" Илзе Винькеле. Такое мнение она высказала в эфире радио Baltkom.

"Привлечь академический персонал в Латвийские вузы, чтобы увеличить конкурентноспособность латвийских вузов, мешают очень четкое регулирование закона о госязыке. Сам нобелевский лауреат мог бы здесь стучаться со своим нобелевским градом и ничего бы не достучался. Ему бы сказали спасибо, здорово, но у вас нет справки об уровне на категорию С. Сами вузы говорят, что, пожалуйста, посмотрите, мы ограничены в своих возможностях развиваться", - говорит Винкеле.

По словам Винкеле, комиссия Сейма разработала поправки, позволяющие вузам принимать на работу иностранных преподавателей, но их продвижению активно мешают лоббирующие группы.

"В комиссии Сейма мы разработали поправки, которые могли бы помочь вузам быть более эластичными, но тут у нас включаются лоббирующие группы – бывшие министры, нынешние проректоры, которые осуществляют свои профессиональные обязанности и конкуренция им абсолютно не нужна. И это вовсе не партийные, а так называемые "шкурные интересы".

По словам Винкеле, социолингвистику можно преподавать и на английском языке и это может быть не обязательно человек из Латвии.

"Эти опасения и аргументы, что если мы немного ослабим требования к преподавателям и к программам вузов, то в Латвии будет уничтожен латышский язык – это безответственная демагогия. У нас в комиссии, когда были дискуссии, я спрашивала, тогда вы покажите пальцем, кто из ваших коллег "враг латышского языка", назовите этих ужасных врагов. Ответа нет. Говорят, что мы настолько недалекие, что мы даже не можем осознать глубину проблемы", - указала Винкеле.

Как уже сообщалось, Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK ранее пообещало заблокировать поправки к закону, снижающие требования к знанию госязыка для ректоров. Раннее же в социальных сетях развернулась кампания в поддержку ректора Рижской высшей школы экономики (SSE) Андерса Палзова, который решением Министерства образования лишился должности из-за недостаточных знаний латышского языка. До этого Минобразования по той же причине не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права британца Мела Кенни.