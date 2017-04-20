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Соединенные штаты Америки не угрожают никому, но будут делать все возможное для поддержания безопасности в мире и в регионах, заявил в интервью на радио Baltkom официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер. Так он прокомментировал прошедшие в Москве переговоры между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждались, в частности, вопросы, связанные с Украиной, Сирией и Северной Кореей.

"Госсекретарь Рекс Тиллерсон дал понять, что администрация Дональда Трампа считает Северную Корею одной из главных проблем национальной безопасности. Для разрешения этой проблемы администрация будет активно работать над новым рядом дипломатических и экономических мер и мер безопасности. Провокации Северной Кореи стали слишком распространенными и слишком опасными чтобы их игнорировать. США на самом деле не стремятся к военному конфликту и не стремится угрожать Северной Корее. Мы хотим решать эту проблему с помощью наших азиатских партнеров и союзников, в частности, Китая, и Российской Федерации. Соединенные штаты Америки не угрожают никому. На самом деле - это ракеты и испытания ядерного оружия Северной Кореей угрожают не только региону, но и всему миру", - заявил представитель Госдепартамента.

В то же время он отметил, что в целом переговоры США с Россией прошли успешно, и их итоги вызывают оптимизм.

"Визит госсекретаря Тиллерсона в Москву прошел продуктивно и конструктивно. Конечно, есть большие разногласия с Российской Федерацией, особенно насчет украинского конфликта и поддержки Москвой Башара Асада. Но я думаю, что госсекретарь улетел с понятием, что можно сотрудничать и работать с Россией именно в решении региональных и мировых кризисов", - сообщил Джошуа Бейкер.

Напомним, во время визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона 11-12 апреля обсуждались вопросы мировой безопасности.