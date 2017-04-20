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Каждый спортсмен несет личную ответственность за нарушение и перекладывание ответственности на врача или тренера не спасет его от наказания. Об этом в эфире радио Baltkom заявил руководитель антидопиногового отдела Государственного центра спортивной медицины Латвии Гатис Беркис.

"Всю ответственность за то, что спортсмен принимает, он несет сам. Каждый знает правила своего вида спорта, а антидопинговые являются такими же обаятельными правилами. Если спортсмен не знает действие какого-то препарата, то он может узнать у своего врача или у специалистов по антидопингу", - рассказал он.

По словам Беркиса, cогласно правилам Всемирного антидопингового агентства, спортсменам, которые попались на допинге может грозить не только 4-летняя дисквалификация, но и пожизненная.

"В первый раз наказывают на четыре года. Если спортсмен попадается второй раз, то его могут дисквалифицировать пожизненно. Это регламентируется общими правилами WADA", - рассказал он.

Напомним, в прошлом году в Латвии был установлен рекорд по пойманным на допинге спортсменам. Как свидетельствуют распространенные данные, в 2016 в Латвии у 11 спортсменов были обнаружены положительные пробы на допинг. Девять из них являются обладателями латвийских паспортов, а остальные представляли Эстонию и Литву. До сих пор исторический максимум был достигнут в 2014 году, когда на этом нарушении попались 8 спортсменов.