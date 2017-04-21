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Депутатам Сейма стоило бы обращать больше внимания на то, чем живет простой народ. Так в интервью радио Baltkom член правления Латвийского профсоюза полицейских Алексей Росликов прокомментировал заявление депутата Сейма от партии "Единство" Интса Далдериса о том, что жители Латвии еще никогда не жили так хорошо, как сейчас.

"Я не первый раз слышу эту фразу! Никак не могу понять, что же они употребляют? Это безумство. Пусть он посмотрим, чем живет народ. Они там у себя явно забыли, где находятся", - сказал Росликов.

Напомним, на днях в программе "Preses klubs" на телеканале Rīga TV24 состоялась дискуссия о происходящем в Латвии и в мире между публицистом Отто Озолсом, предпринимательницей и членом правления партии KPV LV Линдой Лиепиней и депутатом Сейма от партии "Единство" Интсом Далдерисом. Высказывания последнего вызвали гневную реакцию жителей Латвии.

В ходе передачи Линда Лиепиня пыталась побудить госчиновников пересмотреть неразумные траты в то время, когда государство не может себе позволить "разбрасывать деньги направо и налево".

Также она указала, что многие люди в Латвии живут в катастрофичных условиях и большое количество пожилых людей встретят столетие Латвии у пустых столов без родных, так как все близкие переселились за пределы Латвии.

"Пожилые люди говорят, что не могут позволить себе купить то, что могли лет 15 назад. Их родные уехали на заработки в Ирландию, Жилье с каждым годом дорожает. Дай, Бог, чтобы эти пожилые женщины не потеряли свое единственное жилье", - отметила Лиепиня, добавив, что "до этого довела народ правящая коалиция".

После такого эмоционального высказывания Интс Далдерис был лаконичен: "Простите, но я тоже буду эмоционален и скажу, что так хорошо, как сейчас, жители Латвии еще никогда не жили!", - сказал политик.