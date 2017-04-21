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Министр экономики Латвии, призывая не допустить участия Вентспилсского порта в проекте газопровода Nord Stream 2, предает национальные интересы страны. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель правления Вентспилсского порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"К сожалению, получается, что Арвил Ашераденс работает не в национальных интересах Латвии, а в национальных интересах Польши, Украины, Беларуси, Словакии, Чехии и других стран. Он пытается максимально навредить стратегическому партнеру Латвии - Германии, которая является страной НАТО и сердцем Евросоюза. Nord Stream 2 - это вопрос, прямо касающийся энергобезопасности Германии, в дальнейшем планируется постройка портов на территории Великобритании, также партнера Латвии. Сумма проекта - 6 миллиардов, Латвия может заработать около 30 миллионов. Конечно, мною названные страны заботятся о своих экономических интересах. Если они заплатят нам компенсацию, то я понимаю, а просто отказываться за красивые глаза - это близоруко. Это грубое предательство национальных интересов Латвийской Республики", - сказал Лембергс.

Ранее стало известно, что правительство на этой неделе на закрытой части заседания уже договорилось не поддерживать участие Вентспилсского свободного порта в проекте газопровода Nord Stream 2.

На основе заключений Министерства обороны и Министерства окружающей среды и регионального развития, в которых указано на существенные риски для национальной безопасности, а также с учетом рекомендаций органов безопасности Кабинет министров решил не поддерживать никаких действий на территории Латвии, которые связаны с проектом Nord Strem 2 и способствуют его реализации.

Правительство поручило министрам экономики, сообщения, окружающей среды и регионального развития и финансов обеспечить, чтобы назначенные в правление Вентспилсского свободного порта представители министерств голосовали против какого-либо участия порта в проекте Nord Strem 2.

Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт.