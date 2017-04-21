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Большинство политиков и государств в ЕС были бы рады возможности остановить процесс Brexit. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Европарламента Артис Пабрикс. При этом, по его словам, предстоящие досрочные выборы вряд ли повлияют на выход Великобритании и ЕС.

"Развод или Brexit происходит не из-за того, что больше нет любви. Отношения между Великобританией и странами ЕС хорошие, половина, или даже больше британцев, а также жители других стран ЕС не поняли, почему Brexit случился. И если будет какая-то возможность все повернуть, то многие люди с радостью согласятся. Не думаю, что ближайшие выборы что-то радикально изменят, но все равно, если будет возможность все вернуть, то большинство государств и политиков пойдут на это", - сказал Пабрикс.

Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что Великобританию, которая начала процесс выхода из Евросоюза, с радостью примут обратно, если на предстоящих 8 июня выборах британцы изменят свое решение.

Таким образом он возразил британскому премьер-министру Терезе Мэй, заявившей, что после того как задействована статья 50 Лиссабонского соглашения, регламентирующая начало выход из ЕС, "пути назад нет".

По мнению Таяни, инициирование Brexit может быть легко отменено по воле оставшихся членов ЕС, если после всеобщих выборов произойдет смена правительства Соединенного Королевства, и к власти придут сторонники сохранения страны в составе Евросоюза.