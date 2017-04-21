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22 апреля в Латвии пройдет Большой субботник. Как в интервью радио Baltkom рассказала руководитель проекта "Большая Толока" Вита Яунземе, подано более 2000 заявок.

"Если Вы зайдете на сайт www.talka.lv,, там есть карта Латвии, на которой видны все уже зарегистрированные адреса и места уборок. Там, как раз, можно найти и место, куда вы можете отправиться на уборку. В этих точках мы выдадим мешки, куда собирать мусор, а также организуем машину, которая потом его вывезет. Есть и такие точки на карте, где необходима ни уборка, а работы по благоустройству территории. Призываем обратить внимание на то, какой необходим реквизит для участия в "Большой Толоке", это могут быть грабли или, например, перчатки. Но главное, о чем мы сейчас все думаем – это, чтобы в субботу была хорошая погода", - сказала Яунземе.

Как сообщается, в субботу и воскресенье на большей территории страны ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Усилится юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду.