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Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, который на грядущих выборах будет баллотироваться в Рижскую думу, как хороший хозяйственник может очень многое дать рижанам. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил мэр Елгавы, член Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Андрис Равиньш.

"Для меня это, конечно, стало сюрпризом. Но то, то я могу сказать о нем – это то, что бывший президент хороший, успешный хозяйственник. Его знания и опыт в финансовых делах тоже большой плюс. Я думаю, что он очень многое может дать рижанам, много благ", - считает Равиньш.

Напомним, как сегодня стало известно, по списку Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Рижскую думу будет баллотироваться и экс-президент Андрис Берзиньш. Бывший глава Латвии будет в списке вторым номером.

Решение о выдвижении Берзиньша было принято на переговорах - он выразил желание "идти работать", глава фракции СЗК Аугуст Бригманис. В эрудиции, опыте и профессионализме Берзиньша сомнений нет, добавил он.

Сам Берзиньш также заявил, что хочет поделиться своим опытом в народном хозяйстве, экономике и политике.

"Как бывший президент Латвии я готов вложить все свои знания, чтобы Рига стала центром Балтии не только географически, но и финансово, культурно и политически", - сказал экс-президент.

На выборах в самоуправления 2005 года Берзиньш был кандидатом на пост мэра от СЗК, но тогда партия не прошла в Рижскую думу.

В 2010 году Берзиньш был избран по списку СЗК в 10-й Сейм, а летом 2011 года стал президентом Латвии.