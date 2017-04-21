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Каждый человек может сам продлить себе молодость, а также предотвратить возникновение различных заболеваний. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала врач-диетолог, руководитель Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по питанию Лолита Неймане.

По ее словам, остановить процесс старения человеку помогут антиоксиданты – вещества, обезвреживающие свободные радикалы, которые, в свою очередь, являются одной из главных причин старения и множества дегенеративных болезней. Для этого, по словам диетолога, необходимо следить за своим питанием, и употребляет в пищу содержащие нужные вещества продукты.

"Сейчас много людей, которые уже в 30 лет выглядят и думают как старики. Однако есть и такие люди, которые бегают марафоны и прекрасно выглядят. Так что сейчас эта категория "молодой-старый" достаточно условная. Антиоксиданты - это прекрасные вещества, которые помогают бороться со старением - например, с гипоксией, а также предотвращает заболевание атеросклерозом", - рассказала Неймане.

Она также подчеркнула, что без антиоксидантов человек бы просто не выжил.

"Если бы этих веществ не было, человек бы не выжил. Из окружающей среды, из нечистого воздуха, через ультрафиолетовые лучи и озоновые дыры наш организм получает свободные радикалы. Это атомы, в которых не хватает электронов. Попадая в организм человека, они начинают вести себя очень агрессивно. Это влечет за собой целую цепочку разных реакций, которая ведет к закислению организма, разным воспалениям, а также к атеросклерозу. У каждого человека уже есть своя антиоксидантная система, работу которой, кстати, тоже можно проверить – для этого необходимо сдать анализы в лаборатории. Но мы и без анализов, порой, можем видеть, что есть здоровые люди, а есть те, которые уже с детства постоянно болеют", - пояснила диетолог.

Врач указала, что при помощи правильного питания человек может значительно усилить защиту своего организма.

"Мы можем повысить антиоксидантные свойства своего организма, если будем регулярно принимать витамины A, C и E, а также употребляя вместе с продуктами минеральные вещества и бета-каротин. Однако есть еще более 5000 веществ, которые в целом можно назвать флавоноидами. В любом овоще или фрукт будет около 20-30 таких веществ. Если человек питается разнообразными фруктами, овощами, особенно сезонными, то вполне вероятно, что ему хватает этих веществ. Однако сейчас многие питаются продуктами фаст-фуда и полуфабрикатами. В них много калорий, жира, соли, сахара, но вот антиоксидантов очень мало.

В целом, нет ядовитых продуктов - есть те, которые надо есть регулярно, и те, которые необходимо употреблять в пищу редко – например, тот же торт", - посоветовала Неймане.

Она также отметила, что каждый человек сам является хозяином антиоксидантов в своем организме.

"Весной мы можем помочь себе не стареть, если будем больше употреблять в пищу продуктов, содержащих антиоксиданты – например, зеленый чай, какао. Также очень сильным антиоксидантом являетсая ресвератрол. Он содержится в кожуре винограда, в чернике, голубике и других ягодах. Второй мощный антиоксидант - кверцетин, который содержится в красных бобах, каперсах, в красном вине и красном луке. Также обязательно надо упомянуть лютеин, содержащийся в шпинате, зеленом салате, кольраби и цукини. Однако наиболее изученный антиоксидант – это ликопин, который содержится в помидорах и арбузах.

В день надо съедать минимум 500 граммов овощей или фруктов, по возможности местных и сезонных. И в целом питание должно быть сбалансированным. Надо есть больше необработанных продуктов, и не таких, у которых срок годности - 3-5 лет", - сказала Неймане.

Также при необходимости диетолог посоветовала добавлять к еде пищевые обогатители.

"По разным причинам и в разном возрасте нам порой приходится говорить и про пищевые обогатители. Люди часто путают их с пищевыми добавками. Добавка - это всем известная буква Е, которая добавляется к продуктам, чтобы изменить вкус или продлить срок годности. Пищевые обогатители же дают человеку те вещества, которые он в недостаточном количестве получает с пищей", - отметила Неймане.

Между тем, говоря о необходимости употребления витаминов, врач подчеркнула, что очень важно бывать на солнце, поскольку при его воздействии на кожу выделяется витамин D, который очень важен для организма. Однако она также указала, что на солнце нельзя находиться долго, поскольку иначе кожа будет очень быстро стареть.

Добавим, антиоксиданты (антиокислители) — это природные или синтетические вещества, способные замедлять окисление. Главные свойства антиоксидантов заключаются в том, что они способны остановить цепную реакцию окислительных процессов и, таким образом, укрепить иммунитет, сохранить молодость клеток и органов человеческого организма.