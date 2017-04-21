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17 апреля в эфир канала "Россия 1" вышла новая экранизация романа Льва Толстого "Анна Каренина" режиссера Карена Шахназарова.

Волну обсуждения вызвал подбор актеров. Больше всего негативных отзывов и от критиков, и от зрителей досталось Елизавете Боярской, исполнившей роль Анны Карениной. Причем обсуждают не ее актерскую игру, а внешность и низкий голос. Выбор Максима Матвеева на роль Вронского многие тоже сочли неудачным.

Радио Baltkom поговорило с режиссером о том, как создавался многосерийный фильм, который вызвал такой резонанс.

"Мы долго работали над этим проектом. Сделали этот сериал из 8 картин. Съемки фильма заняли у нас полтора-два года. Что касается подбора актеров, то на каждую роль проводились достаточно долгие, тщательные пробы. Я изначально говорил о том, что если я не найду актеров, которые будут совпадать с моих представлением о героях картины, то снимать не имеет смысла. Мы только одну Боярскую раз 6 или 7 пробовали, Матвеева тоже раз 5", - поделился Шахназаров.

Он также добавил, что не согласен с тем, что выбранные им актеры подвергаются только и исключительно критике.

"О них говорят не только плохо, много и хороших слов звучит в их адрес. Мнения разные. Многие знают, что это за роли и как их нужно играть. У кого-то свое видение того, как это должно быть. Во-вторых, наверное, кому-то и завидно, мол, почему не я. Ничего такого в этом не вижу. Наоборот, я думаю, что та же Боярская сыграла хорошо, создала свой образ Анны Карениной. Раз все это вызывает такой интерес – это уже хорошо", - отметил режиссер.

"Анна Каренина" — самый экранизируемый роман Льва Толстого не только в России, но и в мире. На сегодняшний день версия Карена Шахназарова стала 30-й по счету. Первой был российский немой черно-белый фильм, который вышел в 1911 году.