Эксклюзив |

В пятницу, в Юрмале прошла ежегодная конференция специалистов дорожной отрасли и дорожных предприятий. В этом году темой конференции стало будущее латвийских дорог на ближайшие 100 лет.

В рамках конференции прошли две панельные дискуссии: во время первой обсуждались возможности финансирования дорог, а во время второй эксперты поговорили о том, как эффективнее использовать нынешнюю дорожную сеть.

Вначале конференции к присутствующим с речью обратился министр сообщения Улдис Аугулис, который заверил, что приведение в порядок латвийских автодорог останется его главным приоритетом. Он подчеркнул, что дорожная инфраструктура является кровеносной системой развития государства, и с этим наследием нужно считаться и содержать его.

Министр также сообщил, что в прошлом году было отремонтировано на 24 километра больше дорог, чем в предыдущем и в этом году положительная динамика сохранится - ремонтные работы пройдут на 140 участках главных и региональных дорог.

Тем временем в интервью радио Baltkom Аугулис рассказал, что в этом году будут отремонтированы и все участки дорог на границе с Литвой, а в 2018 году планируется разработать специальную программу для ремонта сельских дорог. Кроме того, министр выразил уверенность, что когда Латвия потеряет финансирование Евросоюза, она сможет самостоятельно содержать свои дороги.

В свою очередь, как во время дискуссии указал председатель правления предприятия Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге, из-за плохого состояния дорог автоводители в Латвии ежегодно терпят убытки в размере более миллиарда евро. По словам Ланге, государственным дорогам необходимо ежегодное финансирование в размере 720 млн евро. При таком финансировании через 10 лет в Латвии не останется плохих и очень плохих дорог.

Позже, в интервью радио Baltkom Ланге отметил, что в следующем году на ремонт и содержание дорог будет выделено дополнительно 25 млн евро.

"Согласно решению министра сообщения, данные средства пойдут на ремонт местных дорог. Однако это, конечно, не улучшит ситуацию на всех местных дорогах, поскольку их очень много – их протяженность составляет более 11 000 км. За 25 млн мы можем отремонтировать около 300 километров, в зависимости от применяемой технологии", - отметил Ланге.

Он также указал, что только треть налогов, уплаченных автоводителями, выделяется на финансирование дорог – остальные средства уходят на приоритетные отрасли, такие как образование и здравоохранение. Кроме того, после 2020 года финансирование ЕС прекратится, и единственным источником финансирования будет госбюджет. "Этой проблеме нужно искать решение", - подчеркнул Ланге.

В ежегодной конференции специалистов дорожной отрасли и дорожных предприятий приняли участие более чем 200 участников – официальные должностные лица, депутаты Сейма, председатели самоуправлений, представители госуправления и негосударственных организаций, а также отраслевые специалисты и руководители дорожных предприятий.

Добавим, в этом году государственное финансирование автодорог составит 159 млн евро, а финансирование из фондов ЕС - 130 млн евро.