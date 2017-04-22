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Одна из трех отстраненных воспитательниц детдома в Елгаве восстановлена на работе, в отношении двух других воспитательниц продолжается проверка, об этом сообщил в эфире программы "Семь дней и ночей" мэр Елгавы Адрис Равиньш.

"Детские дома, надо надеться, вскоре исчезнут из нашей жизни, мы будем работать иначе. Но, люди иногда ошибаются. Может быть такие ошибки и были допущены. Если мы посмотрим на то, что произошло у нас, то мы изначально отстранили трех работников от работы. В ходе проверки было принято решение о восстановлении одного из них в должности, так как [обвинения в недопустимом обращении с детьми — ред.] в отношении него не подтвердилось. В отношении двух других лиц ожидается решение инспекции и тогда рассматривать и принимать решение", - сказал Мэр Елгавы.

Равиньш считает, что приближение выборов в данном случае дало о себе знать. "Я думаю, что это немножко предвыборная компания, чем естественные большие проблемы", - сказал мэр города.

Как сообщалось, в органы по защите прав детей поступило семь заявлений о различных нарушениях в Елгавском детдоме, и начато расследование, на время которого от должностей отстранены три воспитательницы, сообщает Латвийское радио.

Из заявлений следует, что персонал проявлял насилие по отношению к детям - их дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли, в том числе в присутствии посторонних.

Елгавский детдом также придерживается практики отправлять непослушных детей в психоневрологические больницы. Детей отправляют и в отдаленные интернаты, в основном в Латгале. Как подчеркнули на Латвийском радио, учреждение, избавляясь таким образом от детей, продолжает получать средства на их содержание.

В интервью Латвийскому радио председатель комиссии Сейма по социальным делам Айя Барча отрицала, что нарушения в Елгавском детдоме отражают систему в целом. Скорее, это результат ошибок руководства учреждения, которые могут быть связаны с усталостью от тяжелой работы.