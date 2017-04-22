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Мэр Лиепаи Улдис Сескс опубликовал в сети микроблогов Twitter удивительное фото морского пейзажа. На снимке можно наблюдать Лиепйское побережье (в районе нового кафе на Западном побережье), а над ним фронт кучевых облаков, которые, как будто, надвигаются (или отступают), закрывая собой чистое небо.

Pie Rietumkrasta jaunās kafejnīcas pic.twitter.com/7vvQmlwHcA — Uldis Sesks (@UldisSesks) April 22, 2017

Как сообщалось, сегодня в Латвии пасмурная и промозглая погода. Сильный ветер в Латвии и соседних странах спровоцировал циклон, который из Финляндии и стран Балтии перемещается в сторону России.

Однако наиболее сильные порывы ветра вызваны кучевыми облаками, которые во многих местах Латвии принесли осадки в виде дождя, снега и града.Скорость ветра на востоке Латвии достигала 20 метров в секунду.

В свою очередь в воскресенье синоптики прогнозируют более солнечную погоду, но временами будут идти и осадки - днем в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, снег и град.

Западный, северо-западный ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду. Более сильным ветер будет в Видземе.

Температура воздуха ночью составит -1, +4 градуса, днем воздух прогреется до +5, +9 градусов.