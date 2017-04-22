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Мэр Риги Нил Ушаков вместе с семьей - супругой Иветой и сыном Томом, а также со своими единомышленниками принял участие в Большом субботнике.

Вместе с местными жителями представители Рижской думы привели в порядок территорию леса на улице Ясмуйжас в рижском микрорайоне Плявниеки.

Также Нил Ушаков в Facebook рассказал, что члены партии "Согласие" приняли активное участие в субботнике и убирали от скопившегося за зиму мусора территории рижских микрорайонов. На деревьях были развешаны скворечники.

"Во время Большой Толоки активисты партии "Согласие" трудились в Межциемсе, Болдерае, Зиепниеккалнсе, Иманте, Золитуде, Шкиротаве, Пурвциемсе, Плявниеках, Бишумуйже, Дрейлини и Кенгарагсе. Спасибо всем, кто помогал!", - написал Ушаков.

Как сообщалось, сегодня по всей Латвии проходит Большой субботник. Официально было зарегистрировано 1765 мест, где проводилась уборка.

В прошлом году в Большом субботнике приняло участие 190 тыс. человек, повторив таким образом рекордную явку в 2011 году. При этом участники субботника убирали не только официально зарегистрированные места, которых было 1750, но и другие территории.