Мэр Риги с семьей и коллегами принял участие в Большом субботнике (2)

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Эксклюзив | 22 апреля 2017 года, 19:40

Мэр Риги Нил Ушаков вместе с семьей - супругой Иветой и сыном Томом, а также со своими единомышленниками принял участие в Большом субботнике.

Вместе с местными жителями представители Рижской думы привели в порядок территорию леса на улице Ясмуйжас в рижском микрорайоне Плявниеки.

Также Нил Ушаков в Facebook рассказал, что члены партии "Согласие" приняли активное участие в субботнике и убирали от скопившегося за зиму мусора территории рижских микрорайонов. На деревьях были развешаны скворечники.

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"Во время Большой Толоки активисты партии "Согласие" трудились в Межциемсе, Болдерае, Зиепниеккалнсе, Иманте, Золитуде, Шкиротаве, Пурвциемсе, Плявниеках, Бишумуйже, Дрейлини и Кенгарагсе. Спасибо всем, кто помогал!", - написал Ушаков.

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Как сообщалось, сегодня по всей Латвии проходит Большой субботник. Официально было зарегистрировано 1765 мест, где проводилась уборка.

В прошлом году в Большом субботнике приняло участие 190 тыс. человек, повторив таким образом рекордную явку в 2011 году. При этом участники субботника убирали не только официально зарегистрированные места, которых было 1750, но и другие территории.

Комментарии 2
eiroskeptiki.lv1 час назад
Я очень извиняюсь, но Нил Валерьевич даже ржавую банку без пиара в трёх сетях и десяти СМИ поднять не может. Мы тоже сегодня кучу мешков мусора насобирали, но чот, как лохи, оттащили к дороге и ушли. Без пиара. Как и тысячи других людей.
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Лёлик48 минут назад
Мэр Риги с семьей и коллегами принял участие в Большом субботнике
+++ Молодцы , ну что тут сказать , ещё бы мусорные контейнеры в городе поставили , что бы гуляя не кидать мусор в кусты и цены бы им не было...
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