Эксклюзив |

Убийство полицейского в районе Елисейских полей в Париже может положительно повлиять на результаты лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во время президентских выборов. Такое мнение в интревью радио Baltkom высказал евродепутат Артис Пабрикс.

"Этот теракт может помочь на выборах президента Франции Марин Ле Пен, так как она не раз выступала за решительные меры по борьбе с терроризмом", - сказал Пабрикс.

Вечером 20 апреля неизвестный напал на сотрудников полиции, застрелил одного из них и ранил ещё одного в районе Елисейских полей в Париже. Нападавшего удалось нейтрализовать. Как уточнил официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде, мужчина вел по полицейским прицельный огонь.

Президент Пятой республики Франсуа Олланд отметил, что произошедшее "связано с терроризмом". Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование случившегося.