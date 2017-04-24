Эксклюзив |

Сегодня, после 14.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будут обсуждаться предварительные результаты президентских выборов во Франции.

Напомним, первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. По данным Министерства внутренних дел, по его итогам основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен – 21,53%.

Ле Пен, вышедшая во второй тур вместе с Макроном, но показавшая второй результат, в своих многочисленных выступлениях, не раз говорила, что своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. В ее первоочередных планах в случае избрания — референдум по Frexit.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами. Гость в студии - переводчик, публицист Сергей Костенко.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.