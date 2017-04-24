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Служба государственных доходов (СГД) может возвращать переплаченные налоги в течение 5 лет. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала главный налоговый инспектор отдела управления налогов СГД Мария Радзюшонока.

При этом она уточнила, что остаток будет переносится на следующий год только в том случае, если потраченная сумма на медицинские услуги и образование превышает 215 евро.

"Пять лет - это максимально допустимый срок перенесения остатка от переплаченных налогов. При этом сумма выплат будет разбита в том случае, если физические лица каждый год исправно буду сдавать декларации о доходах. Обычно с момента подачи декларации, в течение трех месяцев, налогоплательщику возвращается 23% от переплаченной суммы налога", - пояснила Радзюшонока.

Стоит отметить, что на радио Baltkom обратился мужчина, которому в СГД предложили вернуть налог за брекеты ребенка в течении 10 лет. По его словам, ребенку поставили брекеты, за что мужчина заплатил 2 200 евро. После того, как он подал декларацию о возврате налога, в СГД ему сообщили, что полагающиеся ему 23% будут выплачиваться по частям - по 49 евро в течении десяти лет. По словам инспектора, скорее всего в этой ситуации произошла какая-то ошибка.

Напомним, что с 1 марта по 30 июня Служба государственных доходов принимает декларации о доходах за 2016 год для возврата переплаченного подоходного налога с населения.