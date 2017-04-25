25 апреля в истории Латвии: столичные происшествия

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президент Андрис Берзиньш отправился на Большой субботник в Рауну, где вместе с работниками президентской канцелярии и членами их семей сажал деревья возле местной школы. Это был последний субботник Берзиньша, как президента.

25 апреля 2014 года в Риге на ул. Альберта американские военнослужащие НАТО подрались с таксистами. Одному солдату разбили лицо. Как сообщил представитель Госполиции Томс Садовскис, американцы ночью развлекались в центре, утром отправились в гостиницу и конфликт между четырьмя гражданами США и таксистами произошел из-за стоимости услуг такси.

25 апреля 2013 года Рижский окружной суд взыскал в пользу Инны Тимофеевой компенсацию морального ущерба в размере 30 тысяч латов с представительства McDonald’s в Латвии за травму, полученную из-за скользкого пола. В результате падения на мокром и скользком полу ресторана в 2009 году Тимофеева стала инвалидом второй группы, на 70% утратившим трудоспособность. У нее также развилось заболевание нервной системы.

25 апреля 2012 года в Сейме прошел информационный семинар «Половая преступность: эффективное реагирование для предотвращения повторения преступления».

В тот же день Рижский городской канал заплыл тюленёнок. О детеныше, ласты которого застряли между береговыми укреплениями канала, прохожие сообщили спасателям, но вскоре тюленёнку удалось освободиться самому. В Рижском зоопарке сообщили, что ловить тюленёнка не нужно - если он здоров и может плыть, то дорогу к морю найдет самостоятельно.

В тот же день на портале Manabalss.lv был начат сбор подписей за снос памятника Освободителям в Риге. До 6 мая 2016 года было собрано 12 236 подписей. В соответствии с законодательством инициатива поступила в парламент.

25 апреля 2010 года пресс-секретарь Министерства финансов Алекс Яроцкис пояснил, что министерство финансов выступает против пересмотра налоговой политики, которая предусматривала бы введение налога на бездетность. По мнению Яроцкиса, при введении подобного налога могут быть затронуты права многих жителей Латвии, которые, например, не могут иметь детей, а также тех, у кого дети уже выросли.

25 апреля 2009 года министр охраны среды Раймондс Вейонис, выступая на съезде Партии зеленых Латвии, заявил, что банкротство Латвийского государства было бы очень опасным не столько с экономической точки зрения, сколько унизительным для национального самосознания. Он отметил , что государство находится неприлично близко к неплатежеспособности, однако подчеркнул, что сейчас не время искать виноватых.

В тот же день в 12.00 в Риге от Бастионной горки по городскому каналу отправился первый прогулочный кораблик. В первый день он был бесплатным.

25 апреля 2008 года около памятника Свободы в Риге были задержаны двое ирландцев в тот момент, когда один из них фотографировал голый зад другого. Содержание алкоголя в организме демонстрировавшего обнажённую нижнюю часть своей спины Даймена Джуды Маккартана 1986 года рождения составляло 2,25 промилле. Он также обвинён в хулиганстве - грубом нарушении общественного спокойствия, проявившемся в явном неуважении к обществу или бесстыдстве, игнорировании общепринятых норм поведения и нарушении покоя людей. Маккартан был оштрафован на 1600 латов.

В тот же день Центр государственного языка направил в Латвийскую хоккейную федерацию послание, приглашая главного тренера сборной Олега Знарка на беседу, поскольку специалисты Центра хотели убедиться в его владении латышским языком.

В тот же день в Риге был торжественно открыт пассажирский железнодорожный маршрут Рига-Валга, закрытый в 2001 году. Расстояние в 166 км дизельный поезд преодолевал приблизительно за три часа, а билет в одном направлении стоил 2,29 лата.

25 апреля 2007 года Государственная погранохрана Латвии получила первый катер, построенный по программе Шенгенской конвенции. Катер был построен в Эстонии. Его длина - 11 метров, ширина - 3,5 метра, он может развивать скорость в 42 узла.

В тот же день прокуратура Рижского судебного округа начала уголовное преследование двух учащихся средней школы з расистское нападение на гражданку Бразилии вечером 10 декабря 2006 года.

В тот же день эстонские пограничники задержали на границе и не пустили в Эстонию группу журналистов русской прессы из Латвии, ехавших освещать демонтаж таллинского монумента солдату-освободителю.



25 апреля 2006 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, находящаяся с визитом в Финляндии, выразила уверенность в том, что эти две страны со временем станут составными частями единой, процветающей, динамичной и безопасной Европы. На ужине, который дала президент Финляндии Тарья Халонен, Вике-Фрейберга призвала вспомнить, что самой большой ценностью Европы являются людские ресурсы, а также богатство культур и языков. "Обязанность латышей и финнов - поддерживать уникальность наших языков и культур и передавать их последующим поколениям", - сказала она.

В тот же день Юрмальский суд отклонил иск руководителя Латвийской организации геев и лесбиянок ILGA Latvija Иманта Козловскиса к депутату сейма Леопольду Озолиньшу. Козловскис подал в суд на депутата иск о защите чести и достоинства. Он был недоволен высказываниями Озолиньша о состоявшемся летом прошлого года в Старой Риге шествием геев и лесбиянок, которые были "задевающими в отношении людей с гомосексуальной ориентацией". Озолиньш ранее сказал журналистам, что готов извиниться за свои высказывания, если истец признает, что гомосексуализм - это болезнь.

25 апреля 2005 года в Риге, в Домском соборе состоялась молитва за Павилостскую серую дюну, чтобы ее объявили особо охраняемой природной территорией.

В тот же день Рижская дума приняла решение создать бюджетную комиссию. Комиссию возглавил мэр Риги Айварс Аксенокс.



25 апреля 2004 года на Вантовый мост в Риге забрался 24-летний Дзинтарс. Он объявил, что хотел «только посмотреть, как мы будем жить в ЕС». Потом спустился вниз, где был встречен полицией.

В ту же ночь в Цесисе была угнана автомашина "Волга" 1961 года выпуска, принадлежавшая Вилису 1946 года рождения. Он считал, что размер причиненного ему материального ущерба составляет 217 латов.

25 апреля 2003 года министр внутренних дел Марис Гулбис ознакомился с ситуацией на Центральном рынке Риги и вновь выразил уверенность, что на рынках нужно запретить торговлю акцизными товарами. Во время посещения рынка министр остановил несколько мужчин, которые показались ему подозрительными, но после бесед с ними оказалось, что это не торговцы контрабандой, а просто посетители рынка, которые знают о контрабанде и несколько раз даже покупали такие товары, но сами этим не занимаются.

В тот же день, в рамках Дней леса, президент Вайра Вике-Фрейберга побывала у крупнейшего в Восточной Европе дуба в Кайвской волости Тукумского района, а затем приняла участие в восстановлении лесонасаждений на месте вырубки.

В тот же день школьники на территории Рижского свободного порта раскрасили бетонный забор вдоль улицы Экспорта длиной 1160 метров. На организацию мероприятия было выделено 885 латов из фонда развития города.

25 апреля 2002 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об обороте алкоголя, запретив розничную торговлю алкогольными напитками в стране с 22:00 до 08:00, кроме баров, ресторанов и клубов, имеющих разрешение на торговлю ими для употребления на месте.



В тот же день в первый рейс из Риги в Стокгольм отправился паром Max Mols. Прямо на борту мэр Риги Гундарс Боярс сбрил усы и бороду, так как обещал это сделать, если паром выйдет на линию. Паром курсировал до 18 сентября.



25 апреля 2001 года Верховный Суд освободил Василия Кононова в зале суда и направил его дело на доследование.

В тот же день министерство юстиции представило концепцию электронного управления государством Реализация проекта была запланирована на 2002-2007 годы.

25 апреля 2000 года президент Вайра Вике-Фрейберга после недельного раздумья наконец назвала имя кандидата в премьеры — столичного мэра Андриса Берзиньша.

В тот же день закончился назначенный Рижским окружным судом срок заключения ветерана Великой Отечественной войны, гражданина России Василия Кононова.

25 апреля 1998 года у латвийского посольства в Москве состоялся митинг, на котором торговцы из ЦУМа и других торговых центров и ярмарочных комплексов, потребовав положить конец дискриминации русских в Латвии, провозгласили отказ от латвийских товаров. После чего выставили к дверям посольства несколько ящиков с латвийским шпротами, колготками и другими продуктами.

25 апреля 1996 года в конкурсе на право вещания вместо канала «Останкино» выиграла частная телекомпания LNT .

25 апреля 1995 года правозащитница Лидия Доронина-Ласмане отказалась от ордена Трех звезд.

25 апреля 1994 года в Риге началась первая Ассамблея неукрощенной моды.

25 апреля 1989 года были опубликованы законопроект закона об изменениях в Конституции, в котором говорилось, что государственный язык Латвийской ССР - латышский, и постановление Совета Министров Латвийской ССР № 435 «О мерах по выполнению постановления Верховного Совета Латвийской ССР от 6 октября 1988 года «О статусе латышского языка».

25 апреля 1953 года в Латвии было отменено областное деление и упразднены Рижская, Лиепайская и Даугавпилсская области.



25 апреля 1940 года в Ригу прибыл новый советский посол Владимир Деревянский, последний посол СССР в Латвийской Республике.



25 апреля 1937 года в Риге, в Национальной опере, президент Карлис Улманис тожественно открыл государственные дни крестьян. «Хороший хозяин с радостью и успехом делает ближайшие дела и не заглядывается на более трудную работу» - сказал Улманис в своей речи.

25 апреля 1929 года было основано Общество дружбы между Латвией и СССР под председательством Райниса, который в этом же году и скончался.

25 апреля 1925 годa рижская газета «Сегодня» писала: «Кабинет министров предписал министерству земледелия в порядке спешности избрать летнюю резиденцию для нужд Президента государства. Для этой цели намечена дача Ф. Свербеева в Бильдерлингсгофе (Булдури), имеющая 15 комнат. Эту недвижимость Свербеев предлагает за 2,5 миллионов рублей».

25 апреля 1915 года немецкие войска взяли город Либаву (Лиепаю), российские части отошли к Виндаве (Вентспилсу).



25 апреля 1697 года Петр I прибыл в Либаву (Лиепаю), где провел неделю. Он остановился в гостинице мадам Хойер, ныне известной как домик Петра. Согласно преданию, здесь царь впервые увидел море. И именно по совету Петра герцог Курляндии заключил 26 августа 1697 года договор с городом о постройке Либавской гавани.

25 апреля 1576 года в Риге начальство строительство Ратуши. Продолжалось 22 года.

25 апреля 1416 года в Риге было основано братство Черноголовых -неженатых купцов-иностранцев. Их покровителем был избран чернокожий святой Маврикий - отсюда и название.

Фото - president.lv, газеты "Неаткарига", "Час" и "Циня", журнал "Атпута"