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Африка - второй по величине континент после Евразии. Его площадь превышает 30 млн квадратных километров, одна только пустыня Сахара больше по площади чем континентальная часть США. Население Африки уже превысило 1 миллиард 100 млн человек. Здесь находятся 55 только признанных государств. На континенте существует больше 2000 языков, но самыми распространёнными являются арабский, французский и английский языки.

Здесь соединилось все: удивительная природа, жесточайшие политические режимы, великая история, страшные болезни, социальное расслоение, вековые традиции и мощная культура. Это место на Земле, которое кажется нам далеким, но оказывает прямое влияние на нашу жизнь. Африка — колыбель цивилизации. Это первый континент, где появился Homo sapiens – Человек разумный. И здесь же много мест, где ни разу не ступала нога человека.

В Африке живет больше всего редких животных, которые не встречаются больше нигде, Например, бегемоты, жирафы, окапи и другие. Это самый возвышенный материк на планете, который носит в своем сердце зародыш нового океана. И это лишь малая часть удивительных фактов об этом удивительном месте.

Если хотите знать больше настраивайтесь на волну радиостанции Baltkom 93,9 fm или слушайте и смотрите нас в Интернете на странице mixnews.lv В среду, 26 апреля, c 1 пройдет большой круглый стол на тему "Африка". О своей родине вы услышите эксклюзивные интервью с ее уроженцами Дэзире Дефо и Зенебе Тафессе Кинфу, и услывшите мнения экспертов в студии и прямые включения со всем миром.