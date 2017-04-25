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13 апреля был подписан договор о разработке технического проекта реконструкции телебашни на сумму 2,225 млн евро. Председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Янис Бокта рассказал радио Baltkom о том, какие изменения ожидаются после завершения проекта.

"В первую очередь хочется обратить внимание на тот факт, что несмотря на реконструкцию, башня будет продолжать свою работу, и все желающие смогут посетить ее без всяких проблем, как в будние, так и в выходные дни", - отметил Бокта.

По словам эксперта после реконструкции башня станет местом для работы в ней не только теле-, радио- и интернет-компаний, но и запоминающейся экскурсионной площадкой для посетителей. Планируется открыть центр инноваций и науки, ресторан и смотровую площадку, чтобы посетители могли насладиться за чашечкой кофе прекрасной панорамой города.

Напомним, что Рижская башня на Закюсале является самой высокой телебашней в Евросоюзе. После реконструкции и благоустройства прилегающей территории планируется принимать до 200 000 посетителей в год по сравнению с неполными 20 000 в настоящее время.