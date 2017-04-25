Эксклюзив |

Жителям может казаться, что в Риге небезопасно потому, что им не с чем сравнить криминогенную ситуацию в городе. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, член Совета по национальной безопасности Латвии Айнар Латковскис, комментируя сообщение о том, что в рейтинге криминальных городов мира Рига была названа самым опасным городом Прибалтики.

"Иногда, посмотрев новости, люди могут решить, что у нас опасно и хуже всех. Но так говорят те, кто нигде больше не бывал. Кто много путешествовал и может сравнивать, тот скажет, что ситуация с безопасностью у нас лучше, чем во многих городах мира и даже Европы. Приведу один пример. В прошлом году мне довелось откровенно поговорить с послом одной видной страны, и он сказал, что бывал во многих местах мира, но так безопасно, как в Риге не чувствовал себя нигде", - рассказал Латковскис.

Кроме того, он полагает, что для укрепления чувства безопасности порой достаточно самых простых мер.

"Мы недавно обсуждали одно исследование, и оно показало, как сильно чувство безопасности людей связано с такой простой вещью, как ночное освещение на улицах. Для многих это важно, особенно для пожилых, когда на их обычных маршрутах, около ближайших магазинов и остановок просто светло. Таким образом небольшие изменения за небольшие деньги могут дать людям чувство большей защищенности", - пояснил эксперт.

В репутации Риги, как опасного города, немалую роль играют сложившиеся стереотипы, полагает он.

"Вот все говорят, что Маскачка криминальный район, но если мы посмотрим статистику, то среди других районов она не сильно выделяется. Люди могут жить там всю жизнь, и ни разу не столкнувшись с преступностью, продолжать так думать, потому что так думают все, такая уж у района сложилась репутация", - сказал Латковскис.

В свою очередь, комментируя сообщение о том, что Латвия является одним из излюбленных мест отмывания денег для российской организованной преступности, Латковскис отметил, что это связано с постепенным перемещением крупных группировок в сторону богатых стран Западной Европы.

"Сейчас тенденции такие, что криминалитет из Восточной Европы постепенно смещается на Запад. Из Латвии организованная преступность тоже мигрирует, но российские группировки тоже смещаются, а Латвия находится на их пути, поэтому место не пустует. Но на статистику ощущения безопасности такие преступники мало влияют. Хулигана сразу видно он этого не скрывает, а даже подчеркивает. А представитель организованной преступности может обедать с вами в ресторане за соседним столиком, и вы никогда не заподозрите, что этот респектабельный господин, возможно, в это время пополняет свой счет из вашего электронного кошелька", - пояснил Айнар Латковскис.

Напомним, как уже писал Mixnews, в недавно опубликованном рейтинге криминальных городов мира Рига была названа самым опасным городом Прибалтики.