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Как таковой истории не существует, есть только политика, обращенная в прошлое. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил российский драматург, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский. Он отметил, что разочарование в истории отчасти побудило его стать писателем.

"Я кончил Историко-архивный институт и испытал огромное разочарование в истории, так как она является лишь политикой, обращенной в прошлое. Поэтому я занялся тем, что начал писать пьесы. Так я придумал сюжет о девушке, которая познакомилась с молодым человеком и в первую же ночь с ним переспала. Исходя из своей жизни, я был уверен, что эта ситуация довольно часто встречается", - отмечает Радзинский.

Оказалось, что тема находилась под запретом. По воспоминаниям драматурга сама министр культуры СССР Екатерина Фурцева очень остро отреагировала на его пьесу.

"По ее словам, в то время как количество абортов среди несовершеннолетних зашкаливало, Ленком показывал историю про девку, которая слоняется по постелям, и это все под заголовком "104 способа любви"", - говорит Радзинский.

После такого заявления писатель не выдержал, встал и сказал, что пьеса совсем про другое и если ее не прочитали, то высказываться о ней так нельзя.

"Это было очень смело с моей стороны. Все начали на меня удивленно смотреть, так как из-за моего ответа министр растерялась" - говорит драматург.

Несмотря на всю критику правительства пьеса вызвала в свое время живой интерес зрителей и читателей. По ней даже был снят фильм "Еще раз про любовь".

Напомним, что 26 апреля знаменитый писатель представит в Доме конгрессов свою новую программу «Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. 20 век. Итоги».